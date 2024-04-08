兄弟牛棚狂放火連2場遭逆轉！自責失分率飆破8　台鋼投手表現亮眼

我是廣告 請繼續往下閱讀
兄弟先發投手群表現不俗
事實上，單論先發投手部分兄弟表現不俗，洋投猛登先發2場共投12局，僅失4分，自責失分率為3，艾士特投6又3分之1局，自責失分率為2.842，而德保拉則是投6局僅失1分，但沒有拿下勝投，自責失分率維持在優質的1.5。
本土投手徐基麟表現也意外亮眼，先發5局只失2分，更在大巨蛋拿下生涯首勝，魏碩成則是主投6局失3分，自責失分率為較高的4.5。但整體而言，兄弟先發投手群的自責失分率控制在2.82，明顯和牛棚的8.31有段明顯差異，是球隊頻頻慘遭逆轉的原因。
兄弟牛棚投手群難以解決打者
兄弟牛棚最明顯也最直觀的問題，就是無法有效解決打者，以近況表現最佳的台鋼為例，台鋼牛棚總共投20局僅被敲16支安打，但兄弟則是17又3分之1局就被敲27支安打，總共6場比賽丟掉16分。另外，全隊投手群的三振比率也僅有16%，相較於全聯盟的平均20.3%低上許多，在打者壓制力上仍有待提升。
同時，兄弟原先較為穩定的終結者呂彥青也還在執行復健，導致吳俊偉、李振昌等人需要協助關門，也分散牛棚戰力，或許是導致牛棚頻繁失火的間接原因之一。不過根據投手教練王建民透露，預計近期將先在二軍出賽，若屆時回歸一軍也將會由中繼開始，期望能為兄弟牛棚注入一股活水。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁