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兄弟牛棚狂放火連2場遭逆轉！自責失分率飆破8　台鋼投手表現亮眼

▲中信兄弟牛棚狂放火連2場遭逆轉！自責失分慘飆破8，圖為兄弟牛棚投手王凱程，昨日後援吞下敗投。（圖／NOWnews資料照）
▲中信兄弟牛棚狂放火連2場遭逆轉！自責失分慘飆破8，圖為兄弟牛棚投手王凱程，昨日後援吞下敗投。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/綜合報導

中信兄弟打擊近況逐漸加溫的同時，牛棚卻連續2場面對樂天桃猿的比賽放火。先是在6日時，打完7局握有5分領先的狀況下被逆轉，昨（7）日再讓8分領先放水流，慘遭樂天11：8完成大逆轉。截至目前為止，兄弟牛棚自責失分率來到8.31，大幅落後其餘中職5隊，反倒是新球隊台鋼雄鷹的投手群，投出聯盟最低自責失分率0.9。

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根據數據網站《野球革命》統整資料，台鋼牛棚自責失分率0.9為全聯盟最低，接續為樂天桃猿的1.93、味全龍的1.98、富邦悍將的2.73、統一獅的3.32，最後才是兄弟的8.31。

兄弟先發投手群表現不俗

事實上，單論先發投手部分兄弟表現不俗，洋投猛登先發2場共投12局，僅失4分，自責失分率為3，艾士特投6又3分之1局，自責失分率為2.842，而德保拉則是投6局僅失1分，但沒有拿下勝投，自責失分率維持在優質的1.5。

▲中信兄弟先發投手徐基麟主投5局，丟掉自責失分2分，拿下生涯首勝。（圖／林柏年攝）
▲中信兄弟先發投手徐基麟主投5局，丟掉自責失分2分，拿下生涯首勝。（圖／林柏年攝）
本土投手徐基麟表現也意外亮眼，先發5局只失2分，更在大巨蛋拿下生涯首勝，魏碩成則是主投6局失3分，自責失分率為較高的4.5。但整體而言，兄弟先發投手群的自責失分率控制在2.82，明顯和牛棚的8.31有段明顯差異，是球隊頻頻慘遭逆轉的原因。

兄弟牛棚投手群難以解決打者

兄弟牛棚最明顯也最直觀的問題，就是無法有效解決打者，以近況表現最佳的台鋼為例，台鋼牛棚總共投20局僅被敲16支安打，但兄弟則是17又3分之1局就被敲27支安打，總共6場比賽丟掉16分。另外，全隊投手群的三振比率也僅有16%，相較於全聯盟的平均20.3%低上許多，在打者壓制力上仍有待提升。

▲中信兄弟投手呂彥青目前還在執行復健。（圖／NOWnews資料照）
▲中信兄弟投手呂彥青目前還在執行復健。（圖／NOWnews資料照）
同時，兄弟原先較為穩定的終結者呂彥青也還在執行復健，導致吳俊偉、李振昌等人需要協助關門，也分散牛棚戰力，或許是導致牛棚頻繁失火的間接原因之一。不過根據投手教練王建民透露，預計近期將先在二軍出賽，若屆時回歸一軍也將會由中繼開始，期望能為兄弟牛棚注入一股活水。

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