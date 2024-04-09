可不可「買一送一」喝7天！星巴克也買一送一　十盛抽扭蛋免費喝

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KEBUKE可不可熟成紅茶最新「可不可森友趣」，三方聯名手機配件品牌CASETiFY、台灣知名插畫品牌noii noii，獨家設計「可不可限定Skating Bunny滑板兔」角色，打造一系列童趣復古週邊商品。
除了推出4款全新聯名杯身、4款杯膜、2款(hoo)da不鏽鋼環保杯、「紅玉熟成與茉玉春蘋」特調手搖飲料、3款城市限定店卡，還將同步開出台北/台中/香港3間打卡主題店鋪，竟還有CASETiFY手機殼電子、藍芽耳機保護殼、磁吸卡套與手機支架等生活配件與noii noii插畫家設計貼紙包。
可不可熟成紅茶還將在Uber Eats外送平台上，祭出限定「紅玉熟成」與「茉玉春蘋」新品嚐鮮「買一送一」優惠，4月11日至4月17日連續7天，新品同品項大杯「買一送一」。提醒大家，每筆訂單最多買3送3；每日限量，優惠組數售完為止；菜單品項如未有買一送一綠色字樣，表示優惠已兌換完畢。
📌星巴克：「買一送一」再喝1天
星巴克開工好友分享日優惠「買一送一」再喝1天！4月9日11:00-20:00一共9小時，至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌十盛SHISHENG：消費滿額玩扭蛋機抽「免費喝」
由重度奶茶成癮的知名網紅「見習網美小吳」與「紀卜心」，聯手創立的全新北海道熟成奶茶專賣店「十盛SHISHENG」，主打以日本「北海道十勝乳源」為基底，經28天淬煉與繁複製程、藉特殊工法完整抽離鮮乳中的水份，再結合不同濃淡的茶底，完整保留茶香與超越牛奶的乳感，開創重茶感「熟成厚乳」、茶奶平衡「熟成輕乳」、交融果香「日曬果茶」三系列、全店共21款手搖飲料，搭配創新豆奶酪、蕎麥蕨餅、琥珀珍珠、果玉晶球等加料。
十盛SHISHENG即日起試營運，4月12日歡慶正式開幕，於門市消費滿100元，即可玩「貪喝扭蛋機」遊戲乙次（滿200元可玩2次，以此類推），有機會抽到免費招待、免費加料等好禮優惠。