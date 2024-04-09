大谷翔平火力全開！「秘密武器」近5戰飆3轟 這數據全大聯盟第一
洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平今（9）日對戰明尼蘇達雙城隊時再度開轟，幫助道奇以4:2贏球，而大谷近5場敲出3發全壘打，他透露自己近期的「秘密武器」是板球的球拍，而且在他「特訓」完後，就轟出本季第一發全壘打，並且連續2場開轟，大谷在長打數11支，已經是全大聯盟第一，而他今年專心擔任打者，也的確讓自己重新找回身手，完全沒有手術後的後遺症，最重要的是，大谷也用好表現，來說明自己已經從翻譯水原一平的涉賭風波中走出來。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平賽前接受媒體聯訪，他提到，自己很期待可以追上大前輩松井秀喜的美日通算175轟紀錄，不過賽季中他希望「一支接一支」，持續能開轟下去。
果然大谷在對小熊隊比賽中，無意間用板球球棒練習，「特訓」之後就開轟，他強調：「因為板球球棒的平面，可以幫助我更好掌握擊球點，我之前的揮棒速度很快，但擊球點不夠穩定，這樣可以幫助我掌握甜蜜點擊球。」
大谷也感謝愛妻田中真美子在這段時間的支持，讓他得以在翻譯水原一平涉賭事件中走出來，大谷表示：「有時會想說，還好她已經來了」，甜蜜告白夫人。
大谷翔平這場收穫3支長打，目前長打數11支，已經是大聯盟第一，加上他已經轟出174發全壘打，只差松井秀喜的紀錄M1。
過去看到大谷開季，主要都是只有打到右外野，或是中外野方向的平飛球為安打，但大谷現在可以擊出反方向的安打，甚至全壘打，不但讓他可以克服內角高球的威脅，大谷也找回打擊的節奏與軌跡。
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