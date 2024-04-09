不是冷氣！家中最被忽視「耗電電器」竟是它　1招免費揪吃電怪獸

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特力屋分享，上周一位顧客預約了節能評估服務，社區管家透過監測儀就發現該顧客家中像是電腦、電扇等多樣電器，雖然是電源關閉沒有使用的狀態下，其實插頭插著一樣會耗電，即建議顧客可以加裝具分切開關的轉接器，在未使用電器的狀態下隨手省電。觀察在換用電器類別的詢問度及估價需求前三名則分別為空調、燈及DC電扇（含吸頂循環扇）。
居家照明燈光竟是最被忽視的吃電怪獸
根據工業技術研究院統計，燈光照明占全年家庭用電約10.8%，是家中最常被忽視的吃電怪獸之一，舉例來說，居家室內LED 9W燈管對比18W傳統燈管，1天使用16小時為例，一年約可省下157元（52度）；9W LED球泡燈對比12W省電燈泡，一年則約可省下192元（64度）。
社區管家除了服務一般住戶以外，更可協助社區大樓評估公共空間的照明規劃、替換老舊燈具，及提供完整的節電方案，一年節省下來的電費將很可觀。
像是停車場、樓梯間等照明時間短但頻率不定的公共場域，可裝設LED 15W微波感應燈管自動開關，對比部分停車場使用的36W傳統燈管，以1度3元、1天使用24小時推算，一年約可省下804元（268度）；車庫、戶外走道等照明時間短、頻率固定的自用場域，可裝設室內室外都適合的LED紅外線感應燈自動開關，對比戶外走道常用23W傳統燈泡2顆，以1度電3元，1天使用8小時推算，一年約可省下271元（90度）。
6/30前登錄爽拿台電504元回饋金？假的啦！
此外，近期流傳「台電回饋金採『登錄制』，6/30前登入，7/1截止申請，504元不拿白不拿」訊息。台電電力粉絲團嚴正澄清，此為萬年假消息，台電的節電獎勵是依每期實際節電度數計算，各期用電每省1度可獲獎勵金0.6元，如每期（2個月）獎勵金低於84元則按84元計，並於每期電費中折抵，換算若全年六期用電都比去年同期省，可獲至少504元（=84元x6期）獎勵金。