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不是冷氣！家中最被忽視「耗電電器」竟是它　1招免費揪吃電怪獸

▲說到家中的「吃電怪獸」，最先想到的不是冷氣就是冰箱，但其實「照明設備」才是家中最容易被忽略的耗電電器。（示意圖／取自unsplash）
▲說到家中的「吃電怪獸」，最先想到的不是冷氣就是冰箱，但其實「照明設備」才是家中最容易被忽略的耗電電器。（示意圖／取自unsplash）

記者徐銘穗/綜合報導

4月電價全面起漲，平均漲幅11%！緊接著6月1日又將迎來的夏月電價，民生用電最高級距首度衝破8元，來到1度8.46元，省電抗漲成了全民關注課題。居家修繕服務量販業者觀察，電價拍板後在換用電器類別的詢問度及估價需求前三名依序為空調、燈及DC電扇（含吸頂循環扇），而家中最容易被忽略的耗電電器，其實是「照明設備」。

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收到電費帳單時，你是否一見金額就皺眉，覺得已經很克制少開冷氣，但電費還是居高不下？特力屋今（9）表示，特力屋社區管家推出「免費到府節能評估」，每位社區管家配有電量檢測神器「電器功率消耗監測儀」，至有需求的消費者家中為居家高功率電器進行實地檢測及盤點，從空調、電扇、廚房家電等，協助揪出隱藏於家中各處的吃電怪獸，接著將評估消費者家中生活及用電習慣，提供日常省電訣竅。

▲4月電價全面起漲，緊接著6月1日就將迎來夏月電價，民生用電最高級距每度破8元，來到1度8.46元。（圖／記者徐銘穗攝）
▲4月電價全面起漲，緊接著6月1日就將迎來夏月電價，民生用電最高級距每度破8元，來到1度8.46元。（圖／記者徐銘穗攝）
特力屋分享，上周一位顧客預約了節能評估服務，社區管家透過監測儀就發現該顧客家中像是電腦、電扇等多樣電器，雖然是電源關閉沒有使用的狀態下，其實插頭插著一樣會耗電，即建議顧客可以加裝具分切開關的轉接器，在未使用電器的狀態下隨手省電。觀察在換用電器類別的詢問度及估價需求前三名則分別為空調、燈及DC電扇（含吸頂循環扇）

居家照明燈光竟是最被忽視的吃電怪獸

根據工業技術研究院統計，燈光照明占全年家庭用電約10.8%，是家中最常被忽視的吃電怪獸之一，舉例來說，居家室內LED 9W燈管對比18W傳統燈管，1天使用16小時為例，一年約可省下157元（52度）；9W LED球泡燈對比12W省電燈泡，一年則約可省下192元（64度）。

社區管家除了服務一般住戶以外，更可協助社區大樓評估公共空間的照明規劃、替換老舊燈具，及提供完整的節電方案，一年節省下來的電費將很可觀。

像是停車場、樓梯間等照明時間短但頻率不定的公共場域，可裝設LED 15W微波感應燈管自動開關，對比部分停車場使用的36W傳統燈管，以1度3元、1天使用24小時推算，一年約可省下804元（268度）；車庫、戶外走道等照明時間短、頻率固定的自用場域，可裝設室內室外都適合的LED紅外線感應燈自動開關，對比戶外走道常用23W傳統燈泡2顆，以1度電3元，1天使用8小時推算，一年約可省下271元（90度）。

6/30前登錄爽拿台電504元回饋金？假的啦！

此外，近期流傳「台電回饋金採『登錄制』，6/30前登入，7/1截止申請，504元不拿白不拿」訊息。台電電力粉絲團嚴正澄清，此為萬年假消息，台電的節電獎勵是依每期實際節電度數計算，各期用電每省1度可獲獎勵金0.6元，如每期（2個月）獎勵金低於84元則按84元計，並於每期電費中折抵，換算若全年六期用電都比去年同期省，可獲至少504元（=84元x6期）獎勵金。


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