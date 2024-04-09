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普渡「周俠客」NCAA冠軍賽形同1打5　缺乏外線、傳球能力遭放大　

▲普渡「周俠客」周志豪在NCAA冠軍賽形同1打5，缺乏外線、傳球能力遭放大。（圖／美聯社／達志影像）
▲普渡「周俠客」周志豪在NCAA冠軍賽形同1打5，缺乏外線、傳球能力遭放大。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

外號「周俠客」的周志豪絕對是今年NCAA三月瘋最受關注的球員，他今（9）日帶隊普渡闖入總冠軍賽，雖然砍下37分、10籃板外加2阻攻，但仍以60：75輸球。面對幾乎全員都有單打、外線投射能力的康乃狄克，周志豪的體能被大幅消耗，缺乏外線、傳球的缺點也遭到放大，是球隊落敗原因之一。

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在周志豪帶領普渡相隔55年後，重回NCAA總冠軍賽的路上，一直有不少質疑的聲音，認為他缺乏三分、傳球能力，恐怕很難融入當今NBA的球風。事實上，本場面對康乃狄克的比賽，也相當程度的反映了周志豪未來踏入NBA可能面臨的困境。

除了周志豪外，普渡本場僅有後衛Braden Smith得分有來到二位數的12分，但這無法全然怪罪於普渡的其他球員。因為球隊在過去的錦標賽中，打法一直都是圍繞於周志豪，普遍也是以「1打5」的狀態拿下比賽。在大多數勝利的比賽中，周志豪都能展現不同層級的內線壓制力，讓對手不得不給予協防，而普渡的其他球員便能趁勢獲得出手機會。

然而，本場面對康乃狄克，同樣作為明星中鋒的Donovan Clingan限制住了周志豪的發揮，即便帳面上周志豪仍攻下37分10籃板，命中率也有6成，但在籃板方面，相比賽季場均的12.2個籃板並不算高，並且單場也發生3次失誤，在區域防守的限制下，更是連1次助攻也沒有。

尤其，周志豪的進攻手段多是低位單打，需要長時間握有球權單打，打法效率相對較低，在下半場過後，也能時常看到普渡進攻失利後，康乃狄克迅速組織前場快攻，讓已經消耗大量體力的周志難以跟上防守，輕鬆的撕裂防線得分，最後大比分拿下2連霸

以當今NBA幾乎最頂尖的中鋒Nikola Jokic為例，具有外線投射能力的他，站在外圍便能解放球隊進攻空間，尤其還有優異的傳球能力，讓對手只要上前協防的瞬間，進攻球員便能在外線獲得空擋，這是現今NBA期望內線球員所貢獻的能力。

但即便如此，周志豪優勢的身材、衝搶籃板的能力、籃下終結的優異手感，在NBA中還是會相當炙手可熱的。且更重要的是，周志豪在賽後不斷強調自己的失誤與該如何改進，並認為自己「應該打得更好」，此種高情商的表現或許能為他的NBA選秀添上不少印象分數。

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