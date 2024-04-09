普渡「周俠客」NCAA冠軍賽形同1打5　缺乏外線、傳球能力遭放大　

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除了周志豪外，普渡本場僅有後衛Braden Smith得分有來到二位數的12分，但這無法全然怪罪於普渡的其他球員。因為球隊在過去的錦標賽中，打法一直都是圍繞於周志豪，普遍也是以「1打5」的狀態拿下比賽。在大多數勝利的比賽中，周志豪都能展現不同層級的內線壓制力，讓對手不得不給予協防，而普渡的其他球員便能趁勢獲得出手機會。
然而，本場面對康乃狄克，同樣作為明星中鋒的Donovan Clingan限制住了周志豪的發揮，即便帳面上周志豪仍攻下37分10籃板，命中率也有6成，但在籃板方面，相比賽季場均的12.2個籃板並不算高，並且單場也發生3次失誤，在區域防守的限制下，更是連1次助攻也沒有。
尤其，周志豪的進攻手段多是低位單打，需要長時間握有球權單打，打法效率相對較低，在下半場過後，也能時常看到普渡進攻失利後，康乃狄克迅速組織前場快攻，讓已經消耗大量體力的周志難以跟上防守，輕鬆的撕裂防線得分，最後大比分拿下2連霸。
以當今NBA幾乎最頂尖的中鋒Nikola Jokic為例，具有外線投射能力的他，站在外圍便能解放球隊進攻空間，尤其還有優異的傳球能力，讓對手只要上前協防的瞬間，進攻球員便能在外線獲得空擋，這是現今NBA期望內線球員所貢獻的能力。
但即便如此，周志豪優勢的身材、衝搶籃板的能力、籃下終結的優異手感，在NBA中還是會相當炙手可熱的。且更重要的是，周志豪在賽後不斷強調自己的失誤與該如何改進，並認為自己「應該打得更好」，此種高情商的表現或許能為他的NBA選秀添上不少印象分數。
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