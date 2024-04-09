「周俠客」周志豪選秀順位持續攀升　NCAA肯塔基雙星身價一次看

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今年的NBA選秀是外界公認的「選秀小年」，沒有太多具即戰力等級的選手，但仍舊有許多話題，包含「詹皇」LeBron James的兒子Bronny James，以及普渡大學的周志豪（Zach Edey）等人都要投入選秀。
而周志豪在瘋三決賽的表現相當亮眼，場場都能夠有穩定輸出，平均貢獻29.5分、14.5籃板、1.8助攻、1.8阻攻，但是他的打法偏向傳統型中鋒，相較於現今NBA快速的球風屬於反潮流，同時21歲的年紀也偏大，進入聯盟後要再轉型屬實困難。
許多專家認為，若是他前兩年投入選秀，大概只能落在二輪末，不過由於今年是選秀小年，若有球隊缺少傳統型的中鋒，或許會願意在前段順位，嘗試選擇周志豪當作「福袋」來開箱，而他的選秀順位也隨著他的好表現，一路扶搖直上，目前也被《ESPN》預估，會在首輪第13順位被挑中。
至於肯塔基大學儘管在首輪就意外落馬，被奧克蘭大學給淘汰，但是陣中雙星Rob Dillingham、Reed Sheppard，選秀預測順位看似仍是維持持平，根據《ESPN》預估，Rob Dillingham仍舊維持在第4位置，本賽季他一共出賽32場比賽，場均貢獻15.2分、3.9助攻，但是他在對上奧克蘭大學一役表現不佳，合計9投僅2中，得到10分、6籃板，或許實際順位也會受到影響。至於Reed Sheppard則是被預測在第7順位被選中，本賽季他出賽33場，場均貢獻12.5分、4.5助攻，他在面對奧克蘭大學時表現也失常，出戰26分鐘僅5投1中得到3分，但是以今年選秀小年來看，他大概還是會在前10順位被選中。
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