寶林害米製品業者陷寒冬！台中稽查17加工廠 2家暫歇業15家停產
受寶林茶室食品中毒事件影響，台中市第三波稽查鎖定全市17家米製麵條（粿條、河粉）製造業者，由於消費者恐慌心理，大量減少食用相關米製品，導致無人問津，稽查時除了2家業者暫停營業，其餘15家皆已暫停生產粿條、河粉等產品，部份餐廳業者也早已主動停賣相關產品。
記者顏幸如／台中報導
台北市知名餐廳寶林茶室爆發食品中毒事件後，各縣市主動啟動相關稽查。台中市食安處執行第3波米製麵條（粿條、河粉）製造業者稽查專案，透過首創的台中食安資料庫進行輔助查詢及分析，鎖定全市有17家米製麵條（粿條、河粉）製造業者及加工代工廠。進行全面稽查時發現，平常營業日已有2家業者未營業，其餘15家則暫停生產粿條、河粉等產品。
即使如此，食安處仍針對製造場所及人員衛生、食品標示、來源文件保存、食材保存覆蓋情形、食品添加物管理及產品責任險等重點加強稽查，5家業者有常見衛生缺失如「從業人員未提供體檢報告」、「食材未離地放置」、「作業區積塵不潔」等項目，皆已要求立即改善，後續複查如仍未合格，可依違反《食品安全衛生管理法》第8條規定，處6萬至2億元罰鍰。
早在半個月前寶林茶室事件發生之初，台中市食安處執行第一波稽查，針對供應粿條及河粉類的百貨公司美食街南洋餐飲業者查核時，5家業者已有2家在第一時間暫時停售河粉產品。