CoCo杏仁凍焙茶「第二杯0元」！星巴克、可不可「買一送一」

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CoCo都可全新推出「21歲輕烏龍」系列手搖飲料，主打剛剛好的熟度、輕焙茶香風味不苦澀，加入新鮮檸檬原汁及一整片檸檬果片的「輕檸烏龍」酸酸甜甜；「輕乳烏龍」滿足奶茶控開喝滑順奶香結合回甘茶湯。
官方LINE還有CoCo都可週三好友日優惠，今天4月10日祭出粉絲敲碗的「日式杏仁凍茶第二杯0元」，相當於直接開喝「買一送一」回饋好大方，划算嚐鮮綿密杏仁凍融合焙茶紅茶；更大方的是，4月9日至4月16日，都可訂線上點餐限定優惠還有「草莓蒸大幅(M)第二杯半價」，手搖飲料控喝個痛快。
提醒大家，記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌星巴克：外送「買一送一」！
星巴克也有外送foodomo限定好友分享日優惠，即日起至5月3日每週三至五，指定飲品「買一送一」！兩杯特大杯「美式」優惠價125元（原價250元），兩杯特大杯「那堤」優惠價150元（原價300元），兩杯特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」優惠價185元（原價370元），換算下來，咖啡飲品一杯才63元起，星冰樂更是每杯「百元有找」。
📌可不可熟成紅茶：「買一送一」喝7天！三方聯名CASETiFY x noii noii
KEBUKE可不可熟成紅茶x CASETiFY x noii noii最新三方聯名「可不可森友趣」，攜手台灣知名插畫品牌noii noii獨家設計「可不可限定Skating Bunny滑板兔」角色，4月11日上市一系列童趣復古週邊商品；更跨界合作手機配件品牌CASETiFY，連防摔手機殼、時尚鏡面手機殼、藍芽耳機保護殼、磁吸卡套與手機支架等生活配件，療癒大家的日常。
並全新打造2款手搖新品「紅玉熟成」與「茉玉春蘋」，同步於4月11日開賣直接在Uber Eats外送平台上，大方釋出新品獨家嚐鮮「買一送一」優惠！4月11日至4月17日連續7天，新品「紅玉熟成」、「茉玉春蘋」同品項大杯「買一送一」好康。提醒大家，每筆訂單最多買3送3；每日限量，優惠組數售完為止；菜單品項如未有買一送一綠色字樣，表示優惠已兌換完畢。