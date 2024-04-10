統神談黃子佼買不雅片「沒那麼嚴重」遭炎上！愛妻痛批斷章取義

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對於統神被炎上，有網友要他的妻子003擔心自己的丈夫，003也在臉書上回應，「他不需要我擔心吧，大家斷章取義燒人的時候，還不如多多去幫忙推動司法改革」。003也替統神解釋，他所說的「沒那麼嚴重」是以判決結果去看的，「畢竟法官更能看到事情不同的脈絡，相對於許多人認為這件事是很嚴重，是在說整個事件本身。一邊認為罰出來結果不嚴重，一邊是覺得事情很嚴重，兩邊論點的解法都是可以往加強刑度去共同努力。」
統神昨（9）日晚間也開直播解釋，「如果有看完我的前後文，我說的未成年是指未滿18歲」，台灣法規認定的幼童為12歲以下，他所說的未成年則是指高中生，「我們所謂的『童』是叫幼童跟兒童，是13歲以下叫幼童跟兒童，我們14歲以上叫做teenager、叫做青少年」。 統神最後直言，自己的看法絕對不會改，他認為黃子佼400多部不雅影片中「僅有7部涉及未成年」，且法官也判決這麼輕，因此他才認為「這不是嚴重的問題。」
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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