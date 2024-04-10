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統神談黃子佼買不雅片「沒那麼嚴重」遭炎上！愛妻痛批斷章取義

▲統神張嘉航近日談黃子佼買不雅片風波，一句「沒那麼嚴重」遭到炎上，妻子003發聲，痛批外界斷章取義。（圖／統神臉書）
▲統神張嘉航近日談黃子佼買不雅片風波，一句「沒那麼嚴重」遭到炎上，妻子003發聲，痛批外界斷章取義。（圖／統神臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人黃子佼日前被檢方爆出，他長期購買偷拍影片，甚至有7部還是未成年少女的不雅片，引發外界砲轟。知名實況主統神（張嘉航）日前評論黃子佼買不雅片風波時脫口說出「沒那麼嚴重」，被手遊廠商點名封殺「三觀盡毀，令人激憤！」對此，統神的老婆003力挺老公，「大家斷章取義燒人的時候，還不如多多去幫忙推動司法改革。」

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▲統神因評論藝人黃子佼的不雅片風波反遭炎上，他稍早開直播回應此事，強調自己的觀點不會改。（圖／翻攝自YT「統晨大戲院」）
▲統神因評論藝人黃子佼的不雅片風波遭炎上，他開直播回應此事，強調自己的觀點不會改。（圖／翻攝自YT「統晨大戲院」）
統神日前直播時，談到黃子佼購買未成年少女偷拍影片的風波、與未成年發生性關係，他認為「沒那麼嚴重」，話鋒一轉直呼：「我也想X未成年啊！怎麼樣？對不對？」並隨後表示自己是開玩笑的：「沒有啦！」而原本找統神工商的廠商「轟天騎士團」，在粉絲專頁怒轟統神「三觀不正」，直接取消與統神的工商合作，並宣布終身拉入合作黑名單。

▲遊戲公司在統神失言風波後，立即宣布列入永久不合作名單。（圖／翻攝自轟天騎士團臉書）
▲遊戲公司在統神失言風波後，立即宣布將他列入黑名單。（圖／翻攝自轟天騎士團臉書）
對於統神被炎上，有網友要他的妻子003擔心自己的丈夫，003也在臉書上回應，「他不需要我擔心吧，大家斷章取義燒人的時候，還不如多多去幫忙推動司法改革」。003也替統神解釋，他所說的「沒那麼嚴重」是以判決結果去看的，「畢竟法官更能看到事情不同的脈絡，相對於許多人認為這件事是很嚴重，是在說整個事件本身。一邊認為罰出來結果不嚴重，一邊是覺得事情很嚴重，兩邊論點的解法都是可以往加強刑度去共同努力。」

▲▼統神老婆對於統神近日惹上的風波做出回應。（圖／大幫手003臉書）
▲▼統神老婆對於統神近日惹上的風波做出回應。（圖／大幫手003臉書）
▲▼統神老婆對於統神近日惹上的風波做出回應。（圖／大幫手003臉書）
 
統神昨（9）日晚間也開直播解釋，「如果有看完我的前後文，我說的未成年是指未滿18歲」，台灣法規認定的幼童為12歲以下，他所說的未成年則是指高中生，「我們所謂的『童』是叫幼童跟兒童，是13歲以下叫幼童跟兒童，我們14歲以上叫做teenager、叫做青少年」。 統神最後直言，自己的看法絕對不會改，他認為黃子佼400多部不雅影片中「僅有7部涉及未成年」，且法官也判決這麼輕，因此他才認為「這不是嚴重的問題。」

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