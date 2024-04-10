不是冷氣！家中最被忽視「耗電電器」竟是它　1招免費揪吃電怪獸

專家曝台南人「買房特色」有股傲氣　有錢人只住東區！和這點有關

▲專家認為，台南人買房觀念裡有股難以言喻的「傲氣」。圖為東區地標台南知事官邸。（圖／翻攝Google評價）
▲專家認為，台南人買房觀念裡有股難以言喻的「傲氣」。圖為東區地標台南知事官邸。（圖／翻攝Google評價）

記者徐銘穗/綜合報導

高雄人轟動武林的「買房特色」，曾讓一票北部投資客慘遭滑鐵盧、賠錢出場。那麼古都台南人又有何特殊買房特色？馨傳不動產智庫執行長何世昌分享，台南人買房觀念裡有股難以言喻的「榮譽感」、也可以視為「傲氣」，台南有錢人骨子裡只認定東區，一般民眾對區域也很鐵，跨區買房比例偏低。

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何世昌指出，台南人為美食而傲、為古都而傲，「這股傲氣不是梁靜茹給的，可能是鄭成功給的」。而且台南有錢人的繁文縟節與在地人的特殊民情，均源自於舊時首善之都所遺留下的DNA。只要台南人認定的事物便會傳承下去，塑造出獨特的買房觀念。

台北、台中有錢人買房跟著政府走　台南人卻不是

他分享，在台灣多數縣市的有錢人買房都會跟著政府走，如台北市把市政府遷至信義計畫區，有錢人就跟著住進信義計畫區；新北市將市政府搬到新板特區，有錢人跟著進新板；台中市將市政府移至七期，七期也成為有錢人的落腳處。妙的事情來了，台南把市政府遷到安平五期，但有錢人還是留在東區，至今始終不變。

▲台中最新十大預售豪宅出爐，過往豪宅熱區七期被擠到第三，冠軍社區位在水湳經貿、亞軍則在單元二。（圖／台灣房屋提供）
▲台中市府搬進七期後，七期成為台中有錢人聚落。（圖／台灣房屋提供）
何世昌直言，台南有錢人骨子裡就認定東區，已經成為一種至死不渝的想法了。在地人認定的豪宅區段，從早年的舊區到後來發展的「虎尾寮」，再怎麼彎彎繞繞仍舊在東區之內。因此，虎尾寮重劃區開發漸趨飽和後，大家普遍認為「平實營區」是下一個豪宅區，因為有錢人根本不會離開東區。

台南有錢人選居住區域的這股傲氣，也印證在選建商上，無非是三本柱：府都、富立、僑昱，他們看上的，不只是建築品質和規劃合自己的胃口，某部分可能是選擇「血統」。

▲台南市東區的平實綜合轉運站，是台南第1個捷運節點的轉運站，以BOT方式招商，民間投資規模54億元，預計2025年底完工。（圖／台南市政府提供）
▲台南市東區的平實綜合轉運站，是台南第1個捷運節點的轉運站，以BOT方式招商，民間投資規模54億元，預計2025年底完工。（圖／台南市政府提供）
在地台南人買不起東區　十之八九都去永康

何世昌表示，台南一般市民買房的觀念也很「鐵」，認定哪個區就買那個區（通常是原生地），因此與外縣市相比，台南「跨區買房」的比例偏低，就算跨區買房，大家選擇的區域與原因相差無幾。以東區來說，如果真的買不起東區房子的在地人，十之八九都會去永康。

他說明，直到房價全面飆漲、南科帶進大量外地工作人口後，跨區買房的風氣才逐漸興盛。台南房市生態發展非常有趣，不像大多數縣市有內蛋黃、外蛋白，一圈一圈往外遞延擴散的特性，而是呈現「多點式發展」，其他縣市鮮少有類似情況。

在地台南人也分享，老台南人離不開東區的原因，其實是台南人重教育，「從勝利國小、後甲國中、台南一中、成大一路都在勝利路上求學，也被認為是人生勝利組」，所以東區在台南人眼中是神聖不可侵犯的。但也有人認為，台大醫科之路應該是永福國小資優班，建興國中資優班、南一中資優班，「中西區才是神龍之區」。

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