屏東午仔魚檢出致癌物孔雀綠！教授：「3原因」漁民違規也要投藥

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食藥署並補充，還原型孔雀綠是孔雀綠的主要代謝產物，而孔雀綠是一種合成染料，具有抗菌效果，目前經動物實驗結果顯示，該物質會造成實驗動物的體重減輕及貧血等症狀，也會導致老鼠的基因突變，但目前無證據證實具有人體致癌風險。
午仔魚相較其他魚種的經濟價值高
曾為高雄餐旅大學廚藝學院院長，現自己經營餐廳「思想‧起文化廚苑」的楊昭景教授提到，午仔魚違規使用還原型孔雀綠的事件多年來時有耳聞，因為相較吳郭魚等魚類的經濟價值更高，若是以台灣人最喜愛的「一夜干」方式處理過，有時大條一點的可以賣到5、6百元，也讓更多漁民願意投入養殖午仔魚的行列。
午仔魚地位崇高 受台灣人喜愛
午仔魚通常在端午節前後會靠岸產卵，此時容易被捕，因而得名。台灣坊間還流傳著「一午、二紅衫、三鮸、四嘉鱲」、「一午、二鯧、三鮸、四馬加」等俗諺，可說明不少饕客認為其地位還更高於鯧魚、紅衫等魚種，因為午仔魚油脂相當豐富、肉質細緻且少刺，並且容易烹調，煮湯、清蒸、乾煎等都能展現其美味，在日式居酒屋更能吃到午仔魚一夜干，下酒配飯都很適合，因此午仔魚相當受台灣人歡迎。
午仔魚脆弱、不易照顧
因為午仔魚生性敏感，不易照顧，早期漁民也習慣高密度養殖，而午仔魚又身性脆弱，因此容易碰撞受傷，所以才會有漁民以還原型孔雀綠等禁藥加以投藥，幫助消毒殺菌。
不過畢竟還原型孔雀綠屬於致癌風險物質，依《動物用藥管理法》規定不該使用，而這幾年政府也努力加強推廣用藥觀念教育，並且加強抽驗，但遺憾的是偶爾還是有傳出午仔魚被驗出不當藥物之事件。