專家曝台南人「買房特色」有股傲氣　有錢人只住東區！和這點有關

AI置產潮！宏碁、台達電砸逾75億買港湖商辦　專家：還有熱錢進場

▲宏碁集團旗下的宏碁國際、宏碁資訊，今年１月各自買下南港區南港路三段「利百代商業大樓」不同樓層辦公室。（圖／台灣房屋南港世貿展覽館店提供）
▲宏碁集團旗下的宏碁國際、宏碁資訊，今年１月各自買下南港區南港路三段「利百代商業大樓」不同樓層辦公室。（圖／台灣房屋南港世貿展覽館店提供）

記者徐銘穗/綜合報導

AI置產潮！實價登錄揭露，今年1月，宏碁（2353）集團旗下2家公司各自買下南港區南港路三段「利百代商業大樓」不同樓層的商辦，總金額高達27.18億元；無獨有偶，台達電（2308）也在同期包棟帶租約，買下「南山瑞光大樓」、「南山利豐大樓」2棟大樓，總金額約47.9億元，合計宏碁、台達電置產商辦已逾75億元，但專家直言，還有熱錢會進場。

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南港新廠辦「利百代商業大樓」首度揭露交易資訊，今年1月「展碁國際」即公告以總價約9.12億元，一口氣買下11樓五戶、12樓五戶，坪數高達1408.13坪，每坪75.6萬元。同集團的關係企業「宏碁資訊」，也在同大樓以總價18.06億元，買下原本預租的15樓至18樓逾2千多坪辦公室，從租客變屋主的同時，也跟同集團企業牽手當鄰居。

企業商辦轉租為買優勢公開　持有8年轉手增值逾4000萬

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「利百代商業大樓」為國泰建設和利百代的都更合建案，規劃總樓高18層樓的兩棟廠辦，由於新大樓待售空間足夠，方便大型企業規劃總部據點，且同集團一起團購，不僅方便議價，也利於裝修規劃，集團之間資源整合，和業務往來便利性高；且企業將大型商辦由承租轉為自購，每年可省下數千萬元租金，化支出為資產，還能保留未來事業擴充的彈性。

另外，「南港軟體園區二期」也有新交易，今年1月「科進製藥科技」以約1.46億元、單價70.4萬元，買下14樓，共252.31坪，前一手買方在2016年以約1億元買下，持有8年轉手約增值4224萬元。

▲近年內湖、南港高總價商辦交易案例。（圖／台灣房屋提供）
▲近年內湖、南港高總價商辦交易案例。（圖／台灣房屋提供）
台達電砸47.9億買內湖2棟商辦大樓　港湖商辦外溢至北士科　

而內湖的高總價商廠辦，近期企業幾乎都是包整棟買下，1月台達電就分別以約22.2億元、25.7億元，總計約47.9億元，帶租約買下南山瑞光大樓、南山利豐大樓，企業購置商辦的步伐甚至從港湖外溢，鄰近內科重鎮與北士科的士林豪辦「欣翰士林官邸」9樓戶，去年12月也由「晉瑜企業」以總價2.73億元、單價108.4萬元買下，共301.42坪，採毛胚交屋。

第一建經研究中心副理張菱育指出，政府近年出手打炒房，不過是「管住不管商」，再加上近年商辦和廠辦的需求，因台商回流、企業擴大廠區、辦公室升級、AI熱潮鵲起而擴張，讓商辦市場買氣熱絡，部分知名開發商的推案重點，也轉向辦公大樓，甚至不乏規劃頂級豪辦，提升硬體設備及符合ESG建築設計，吸引企業整棟買下或包下多樓層，作為企業總部使用。

境外資金陸續解禁　專家：還有熱錢進場買商辦

張旭嵐指出，2019年「境外資金匯回專法」提供租稅優惠，共引導3351億元回台，促進台商實質投資廠房、設備逾1700億，而透過專法匯回資金，限定七成用於實質投資，其餘資金五年內不得投入不動產，如今隨著匯回時間點陸續解禁，預期市場資金豐沛，除了台商個人的房產或投資需求外，大坪數商辦、廠辦仍會是接下來的商用不動產交易重點。

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