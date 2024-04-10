初瓦嚮辣案通報破百人！恐是諾羅病毒惹禍　6大高風險食品一次看

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食藥署說明，諾羅病毒是一種沒有外殼的病毒，也是是最常引起病毒性腸胃炎的病毒之一，病毒顆粒非常少量即可致病，經常在每年的11月至3月間達到高峰，人是唯一的帶病毒者。
針對諾羅病毒感染，食藥署表示，主要感染途徑是糞口途徑傳染，比如與病患分享食物、水、器皿、接觸到病患的嘔吐物、排泄物或病患曾接觸的物體表面、吃到或喝到污染的食物或飲料等，潛伏期落在24至48小時左右。
症狀方面，主要以噁心、嘔吐、腹部絞痛和水樣不帶血腹瀉為多，全身性的症狀有頭痛、肌肉酸痛、倦怠等，部分病患會有輕微發燒的現象，症狀通常持續24到72小時，但嬰幼兒、身心障礙者或是有生理障礙的老人等自我照顧能力較弱的族群，可能因體液流失出現脫水情況，需要特別注意。
此外，食藥署提醒，最容易發生諾羅病毒感染的場所包括飯店、長期養護機構及學校等人口密集場所，易受污染的食品有即食食品、沙拉、三明治、冰品、水果及生鮮魚貝類等，民眾嚴格的遵守個人和食品衛生習慣，才能預防諾羅病毒。
台北市衛生局則表示，民眾若於4月2日至5日間曾至「初瓦台北西門店」跟「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」用餐，有腸胃不適等症狀，於4月9日至4月15日可至本市聯合醫院仁愛院區及中興院區設立「食安特別門診」看診（時間為上下午各1診，六日未開診），民眾可於網路依院區進行掛號。