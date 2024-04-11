地震後「1家具」需求增3倍 租屋不能鑽牆：百元小物吸震防傾倒
YouTuber「馬丁垃圾話」日前分享，地震逃跑前第一件事，就是要「抱緊」家中新買的75吋大電視，引發共鳴。居家修繕量販業者觀察，統計地震後至前（9）天為止，「電視壁掛架」銷量較前一周明顯成長近3倍。若租屋處不能在牆壁鑽洞，專家則推薦「安全固定帶」或百元「防滑防震墊」，加強家中家電家具在地震發生時的防護力。
記者徐銘穗/綜合報導
根據特力屋觀察，直接將電視固定於牆上以防止其傾倒掉落的「電視壁掛架」，成為近日消費者詢問度及官網關鍵字搜尋的熱門商品，也帶動自4月3日至4月9日的銷量較前一周明顯成長近3倍。
兩款家用壁掛架優缺點比一比 安裝前注意這6點
BenQ在官網分享，家用電視壁掛架以「可調式」與「固定式」最為常見，「可調式」價格相對較高，優點是可調整觀看角度、保留較多與牆壁間的距離，但缺點則是結構強度較弱。
「固定式」安裝時需事先裝好線材在電視機台上，再進行壁掛施工，後續線材插換調整較麻煩，、不可調整觀看角度，但優點是價格相對便宜，且整體結構強度較強。
BenQ提醒，安裝家用電視壁掛架前要先進行環境安全評估，要遠離水源、火源及陽光直接照射等區域，注意安裝處是否通風良好、1公尺內是否有電源插座，及壁掛打釘處牆壁內部是否有水電管線通過等。
但若是租屋處無法在牆上鑽洞安裝壁掛架，特力屋達人則建議可於電視機支架下或家中大型家具櫃體底部黏貼「防滑防震墊」，可減緩電視等大型家電、家具因震滑落的機率，「防傾斜電視固定帶」也是不錯的選擇，而特力屋防滑防震墊類型商品在同期銷量上也呈倍數成長。此外，也有不少民眾家中櫥櫃門在地震發生時被震開，導致收納於其中的物品散落、摔壞，也可運用櫃體安全鎖扣加強防護。