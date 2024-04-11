壽司郎內湖大潤發「開幕3大優惠」按讚送40元　聯名馬來貘也萌抱

我是廣告 請繼續往下閱讀
按讚送40元！「壽司郎台北內湖大潤發店」3大開幕優惠
還記得3月底開幕的彰化員林大道店，推出20元鮭魚和40元黑鮪魚中腹大受歡迎；這次趁台北內湖大潤發店試營運，壽司郎也祭出同樣菜色的2款特別商品，維持一樣的限定優惠價格回饋大家。4月12日至4月18日推出「生鮭魚2+1」60元，相當於「生鮭魚每貫只要20元」；4月19日至4月25日則有40元「地中海黑鮪魚中腹」。划算銅板價還可以連吃7天，數量有限售完為止。
而且「壽司郎台北內湖大潤發店」同樣消費滿額送出限定款資料夾還「現折40元」！4月12日至4月18日，內用單筆消費滿300元以上，並參加Facebook按讚活動，就能免費獲得萌抱壽司們逛大湖公園的「紀念限定款A4資料夾」乙個；結帳主動出示按讚畫面，再加碼「免費招待紅盤」，直接送大家「現折40元」。提醒大家，資料夾數量有限送完為止；優惠不適用外帶外送；折扣上限不得超過該桌用餐人數。
壽司郎 x 馬來貘驚喜聯名！3款週邊與萌抱壽司爭寵
最近網路爆紅的壽司郎萌抱壽司，偷偷開賣的隱藏便當盒即將完售，就面臨高人氣「國插」（國際知名插畫家）Cherng挑戰！台灣壽司郎繼超狂聯名最強VTuber鯊鯊Gawr Gura（噶嗚・古拉）紅到日本後，同樣請出會讓日本朋友也眼紅的馬來貘LAIMO，量身打造加價購及滿額贈週邊商品，「貘力環保袋」上不只有小貘開吃鮭魚握壽司的模樣，還附有整支來貘的鑰匙圈收納包；「貘術馬克杯」倒入熱水就浮現可愛原創IP萌抱壽司來爭寵；「造型貼」則畫有來貘逗趣學萌抱壽司蓋玉子燒被被、幫忙撿拾熊貓掉落鮭魚卵的療癒模樣。
📌第一彈：SUSHIRO x LAIMO貘力環保袋！4月15日起加價購
4月15日起凡於全台壽司郎店內消費滿500元，即可以300元加價換購「SUSHIRO x LAIMO貘力環保袋」乙個、消費滿1000元可加價換購2個，以此類推。全台限量10000個，數量有限換完為止。
📌第二彈：SUSHIRO x LAIMO貘術馬克杯！5月10日起加價購
5月10日起凡於全台壽司郎店內消費滿500元，即可以300元加價換購會感溫變色的「SUSHIRO x LAIMO貘術馬克杯」乙個、消費滿1000元可加價換購2個，以此類推。全台限量10000個，數量有限換完為止。
📌第三彈：SUSHIRO x LAIMO貘拜造型貼！4月29日起滿額贈
4月29日起於全台壽司郎店內單筆消費滿600元，並於壽司郎官方粉絲專頁按讚， 即可獲得「SUSHIRO x LAIMO貘拜造型貼」乙張。全台限量40000個，數量有限換完為止。
另外，爭鮮迴轉壽司也有限定門市好康，爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS即日起至4月25日，平日週一到週四內用限定，「2+1片極鮮鮭魚」生魚片加量不加價，優惠價60元（原價90元），而且不限盤數讓你划算吃一波！愛吃壽司的民眾記得先上官網查詢限定門市再出發。