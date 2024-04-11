買7-11、全家咖啡爽到！「多拿一物」結帳拿鐵變5元　外行人虧大

壽司郎內湖大潤發「開幕3大優惠」按讚送40元　聯名馬來貘也萌抱

▲明起「壽司郎台北內湖大潤發店」試營運，超值「開幕3大優惠」按讚送40元、爽吃20元鮭魚、消費滿額贈限定資料夾一覽；驚喜聯名LAIMO馬來貘爭寵萌抱壽司推出環保袋、馬克杯、造型貼。（圖／台灣壽司郎提供）
▲明起「壽司郎台北內湖大潤發店」試營運，超值「開幕3大優惠」按讚送40元、爽吃20元鮭魚、消費滿額贈限定資料夾一覽；驚喜聯名LAIMO馬來貘爭寵萌抱壽司推出環保袋、馬克杯、造型貼。（圖／台灣壽司郎提供）

記者蕭涵云/台北報導

台灣壽司郎又要開新店了！繼「壽司郎彰化員林大道店」後，明（12）日第41號店「壽司郎台北內湖大潤發店」將展開試營運。每次開新店都會端出的超值「開幕3大優惠」，按讚送40元、限定特價壽司爽吃「20元鮭魚」、消費滿額贈限定款A4資料夾，要來犒賞內湖人和商圈上班族了；還宣布SUSHIRO x LAIMO驚喜聯名環保袋、馬克杯、造型貼，馬來貘開吃鮭魚握壽司、逗趣學萌抱壽司蓋玉子燒被被、幫忙撿拾熊貓掉落鮭魚卵的療癒模樣，都在4月15日登場。

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喜歡吃壽司的民眾又有口福了！全台總店數突破40家的台灣壽司郎，第41號店「壽司郎台北內湖大潤發店」將於明（12）日開幕試營運，成為美麗華百貨以外的內湖第二間據點；把握超值「開幕3大優惠」划算吃一波。

▲內湖人嗨了！台灣壽司郎第41號店「壽司郎台北內湖大潤發店」，4月12日開幕試營運。（圖／台灣壽司郎提供）
▲內湖人嗨了！台灣壽司郎第41號店「壽司郎台北內湖大潤發店」，4月12日開幕試營運。（圖／台灣壽司郎提供）
按讚送40元！「壽司郎台北內湖大潤發店」3大開幕優惠
還記得3月底開幕的彰化員林大道店，推出20元鮭魚和40元黑鮪魚中腹大受歡迎；這次趁台北內湖大潤發店試營運，壽司郎也祭出同樣菜色的2款特別商品，維持一樣的限定優惠價格回饋大家。4月12日至4月18日推出「生鮭魚2+1」60元，相當於「生鮭魚每貫只要20元」；4月19日至4月25日則有40元「地中海黑鮪魚中腹」。划算銅板價還可以連吃7天，數量有限售完為止。

而且「壽司郎台北內湖大潤發店」同樣消費滿額送出限定款資料夾還「現折40元」！4月12日至4月18日，內用單筆消費滿300元以上，並參加Facebook按讚活動，就能免費獲得萌抱壽司們逛大湖公園的「紀念限定款A4資料夾」乙個；結帳主動出示按讚畫面，再加碼「免費招待紅盤」，直接送大家「現折40元」。提醒大家，資料夾數量有限送完為止；優惠不適用外帶外送；折扣上限不得超過該桌用餐人數。

▲壽司郎今起限7天，「生鮭魚2＋1」3貫只要60元。（圖／壽司郎提供）
▲壽司郎台北內湖大潤發店3大開幕優惠，按讚送40元、限定特價壽司爽吃「20元鮭魚」、消費滿額贈限定款A4資料夾。（圖／壽司郎提供）
▲壽司郎台北內湖大潤發開幕限定紀念款A4資料夾。（圖／台灣壽司郎提供）
▲壽司郎台北內湖大潤發開幕紀念限定款A4資料夾。（圖／台灣壽司郎提供）
壽司郎 x 馬來貘驚喜聯名！3款週邊與萌抱壽司爭寵
最近網路爆紅的壽司郎萌抱壽司，偷偷開賣的隱藏便當盒即將完售，就面臨高人氣「國插」（國際知名插畫家）Cherng挑戰！台灣壽司郎繼超狂聯名最強VTuber鯊鯊Gawr Gura（噶嗚・古拉）紅到日本後，同樣請出會讓日本朋友也眼紅的馬來貘LAIMO，量身打造加價購及滿額贈週邊商品，「貘力環保袋」上不只有小貘開吃鮭魚握壽司的模樣，還附有整支來貘的鑰匙圈收納包；「貘術馬克杯」倒入熱水就浮現可愛原創IP萌抱壽司來爭寵；「造型貼」則畫有來貘逗趣學萌抱壽司蓋玉子燒被被、幫忙撿拾熊貓掉落鮭魚卵的療癒模樣。

▲SUSHIRO x LAIMO驚喜聯名3款週邊商品，看馬來貘與壽司郎萌抱壽司爭寵。（圖／台灣壽司郎提供）
▲SUSHIRO x LAIMO驚喜聯名3款週邊商品，看馬來貘與壽司郎萌抱壽司爭寵。（圖／台灣壽司郎提供）
📌第一彈：SUSHIRO x LAIMO貘力環保袋！4月15日起加價購
4月15日起凡於全台壽司郎店內消費滿500元，即可以300元加價換購「SUSHIRO x LAIMO貘力環保袋」乙個、消費滿1000元可加價換購2個，以此類推。全台限量10000個，數量有限換完為止。

▲「SUSHIRO x LAIMO貘力環保袋」上的收納包還可當鑰匙圈或零錢包。（圖／台灣壽司郎提供）
▲「SUSHIRO x LAIMO貘力環保袋」上的收納包還可當鑰匙圈或零錢包。（圖／台灣壽司郎提供）
📌第二彈：SUSHIRO x LAIMO貘術馬克杯！5月10日起加價購
5月10日起凡於全台壽司郎店內消費滿500元，即可以300元加價換購會感溫變色的「SUSHIRO x LAIMO貘術馬克杯」乙個、消費滿1000元可加價換購2個，以此類推。全台限量10000個，數量有限換完為止。

▲倒入熱水，「SUSHIRO x LAIMO貘術馬克杯」上的黑色圓點會浮現可愛的萌抱壽司。（圖／台灣壽司郎提供）
▲倒入熱水，「SUSHIRO x LAIMO貘術馬克杯」上的黑色圓點會浮現可愛的萌抱壽司。（圖／台灣壽司郎提供）
📌第三彈：SUSHIRO x LAIMO貘拜造型貼！4月29日起滿額贈
4月29日起於全台壽司郎店內單筆消費滿600元，並於壽司郎官方粉絲專頁按讚， 即可獲得「SUSHIRO x LAIMO貘拜造型貼」乙張。全台限量40000個，數量有限換完為止。

▲來貘逗趣模仿萌抱壽司的「SUSHIRO x LAIMO貘拜造型貼」。（圖／台灣壽司郎提供）
▲來貘逗趣模仿萌抱壽司的「SUSHIRO x LAIMO貘拜造型貼」。（圖／台灣壽司郎提供）
另外，爭鮮迴轉壽司也有限定門市好康，爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS即日起至4月25日，平日週一到週四內用限定，「2+1片極鮮鮭魚」生魚片加量不加價，優惠價60元（原價90元），而且不限盤數讓你划算吃一波！愛吃壽司的民眾記得先上官網查詢限定門市再出發。

▲網路瘋傳大學生破解爭鮮旋轉壽司「省錢吃法」，就是大量吃免費薑片配茶，爭鮮官方回應，絕對不會禁止客人取用，只要不影響其他消費者及營業模式即可。（圖／張勵德攝）
▲爭鮮迴轉壽司限定門市好康，爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS即日起至4月25日，平日週一到週四內用限定，「2+1片極鮮鮭魚」生魚片優惠價60元。（圖／張勵德攝）

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