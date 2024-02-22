壽司郎Gawr Gura聯名紅到日本！鯊鯊立牌「網路炒價飆到12000」
台灣壽司郎聯名最強 VTuber 鯊鯊 Gawr Gura（噶嗚・古拉）相當受到關注，週邊商品第一彈「壽司郎 x Gawr Gura 壓克力立牌」開賣當天，一早還沒營業就吸引人潮排隊；入店粉絲多是發狠狂吃 2、3000 元，爆買 5、6 個立牌才過癮。沒想到這股熱潮紅到日本，《NOWnews今日新聞》記者發現，日本網路二手交易平台「Mercari」上已出現多筆賣場，Gura 立牌轉手炒價動輒 7、8000 日圓，最貴黃牛價還飆到 12000 日圓，也都有人買單！
記者蕭涵云/綜合報導
台灣壽司郎 2024 攜手知名虛擬偶像事務所 hololive production，以全球最多 400 萬訂閱數的超強 VTuber 鯊皇 Gawr Gura（噶嗚・古拉）為主角，三方聯名 iPASS 一卡通，打造專屬週邊商品，即日起至3月24日限時開搶，成功掀起話題。
事實上，去年台灣壽司郎便曾獨家聯名霸權動畫作品《SPY x FAMILY 間諜家家酒》推出多款週邊商品，因為只要用餐消費達門檻 500 元或 1200元就贈送，馬上造成搶換熱潮，其中一款引爆迷因熱潮、安妮亞「謎之微笑」的「夾鏈袋便條組」，才短短1.5天～2天就全台搶光近 3 萬組數量，成果十分驚人。
今年祭出強大「壽司郎 x hololive x 一卡通」聯名，光是過年期間，官方粉專悄悄發出鯊魚剪影，就引起網友按讚萬次、興奮瘋猜合作消息；至今相關動態的迴響程度也遠大過於安妮亞。更何況第一彈「壽司郎 x Gawr Gura 壓克力立牌」，可是要先消費達 500 元，才可以 580 元加價換購，仍讓不少人急著入手，可見鯊鯊強大吸金程度。
據了解，2月19日 Gura 立牌開賣當天，台灣電商平台蝦皮購物上便已出現轉售賣場，目前網路的轉手價格約落在新台幣 850～1500 元之間。《NOWnews今日新聞》記者更發現，這股熱潮似乎也紅到了日本，日本網路二手交易平台「Mercari」上，已出現多筆「台湾スシロー x がうる・ぐら」賣場，鯊鯊壓克力立牌轉手炒價動輒 7、8000 日圓，最貴黃牛價還飆到 12000 日圓，而且已經成交多筆，從 8888～12000 日圓都有人買單！