壽司郎Gura一卡通巨可愛！鯊鯊尾巴抱枕曝光 鐵粉吃3000爆買6隻
不只蝦民淪陷，壽司郎Gawr Gura一卡通實體巨可愛！還有Be come true隱藏版鯊鯊尾巴抱枕曝光，台灣壽司郎今（19）日開跑2024強大聯名「壽司郎x hololive x 一卡通」，全球最多400萬訂閱數的超強VTuber鯊皇「Gawr Gura」降臨壽司郎，第一天就有鐵粉狂吃3000元、爆買6隻「壽司郎×Gawr Gura壓克力立牌」。
記者蕭涵云/台北報導
台灣壽司郎攜手知名虛擬偶像事務所hololive production，搭配 iPASS 一卡通三方聯名合作全系列共8款週邊商品，過年期間消息一出，活動尚未正式開跑，便已轟動萬人在壽司郎粉專讚聲。
超萌甜辣的鯊鯊「Gawr Gura」，變身成壓克力立牌、冷水瓶、閃卡、貼紙，還有壽司小被被造型一卡通，預計分為5波段發出，今起開跑消費滿 500 元即可以580元加價購「壽司郎×Gawr Gura壓克力立牌」，一早就在西門町店直擊排隊人龍，有鐵粉狂吃3000元、爆買6個「壽司郎×Gawr Gura壓克力立牌」。
據業者透露，今在西門町快閃主題店現場，客人大多都是衝著Gawr Gura而來，多數是2人合吃約2500～3000元左右，然後一次便帶走5、6個人形壓克力立牌」；其他分店也是訂位滿座的程度，足見鯊皇的威力。
《NOWnews今日新聞》今在現場，不只為大家朝聖快閃店佈置，並一次開箱8款週邊商品實拍，最萌的莫過於，躺在壽司郎迴轉台上的「Gawr Gura 壽司小被被造型一卡通」，實體高約10cm的大尺寸，相當有存在感。同時間也已在網路開放預購至3月24日，而且寵粉設定「限時不限量」；預計 11月30日 後依訂單順序陸續出貨。
連壽司郎店內螢幕與點菜平板系統，都不定時快閃Gawr Gura的身影；接下來還有第二彈冷水瓶加價購，閃卡、貼紙滿額贈。另外，hololive production還製作了經典的「Gawr Gura鯊魚尾巴抱枕」，尺寸為W650mm*H270mm*D150mm，同樣期間限定開放在Be come true網路預購，依照訂單編號或通路順序依序於今年第三季出貨。
另外，與三麗鷗人氣主角進行聯名活動的藏壽司，也公開了全新限定「三麗鷗家族造型零錢包」，將於2月26日起，當日單筆消費1200元以上，追蹤藏壽司官方Instagram並加入LINE好友，至櫃台出示畫面＋發票，經店員確認後、掃描專屬QR CODE領取滿額贈禮物劵，完成指定任務即可獲贈「三麗鷗家族造型零錢包」乙個，全台店鋪兩款共16800份，贈完為止。