4政策掀房市海波浪！Q1七成買家是首購 專家：老船長已上岸觀望
近年政府連續出招打房，對房市真有影響嗎？房仲平台進行第一季房市問卷調查，發現房仲認為影響最大的是「升息」占 25.5%，其次是「平均地權條例修法」占 24.1%， 「囤房稅 2.0」占 22.7%， 「第二屋信用管制」也占19.1%，4大政策確實對房市掀起波瀾。專家指出，不少老船長也乾脆先上岸觀望。
記者徐銘穗/綜合報導
我家網總監李欣諭表示，平均地權條例抑制預售屋轉手期限，降低投資客意願，而升息也讓置產族成本增加，囤房稅提高持有成本，第二屋信用管制降低貸款成數，讓多屋族的購屋計畫綁手綁腳，因此四道波瀾化為海波浪，不少老船長也乾脆先上岸觀望，買盤和產品都出現明顯轉變。
Q2 房市小宅化、年輕化
調查也顯示，第一季賣方 75.6%是因為換屋而賣，其次為資產配置和資金周轉；至於買方，約有七成六屬於首購自住，預算價位1000~1499 萬為最多，其次為 1500~1999 萬。而這些政策利空消息對購屋者議價率的影響，22.9%和去年一樣，不過也有 46.4%的業務反映，議價率有比去年同期增加。
李欣諭指出，今年 Q2 房市將呈現「交易產品小宅化」和「購屋買盤年輕化」等兩大特色。由於 2023 年八月起，新青安政策對首購族加碼補貼，一個推力一個拉力，讓今年房市轉向首購自住族，撐起了房市半邊天，也因為優惠貸款上限為 1000 萬，因此除了台北房價門檻較高之外，其餘各縣市買方預算最大宗還是落在 1200 萬上下，也凸顯了政策的影響力。
我家網第一季房市調查針對第一季有成交的房仲採立意抽樣調查，調查期間為 3/18~3/31，共回收 404 份問卷。