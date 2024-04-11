NBA／Nikola Jokic轟41分！金塊116:107灰狼　幾乎已拿下西區第一

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這一場比賽是攸關西區第一種子爭奪的關鍵戰，Jokic面對3度獲得年度最佳防守球員的Rudy Gobert，在禁區可說是予取予求，轉身上籃、中距離投射或是禁區補籃都得心應手，得分有如探囊取物，展現本季MVP大熱門的全面身手。
今天Jokic總計20投16中，率領金塊在下半場完成逆轉，在比賽大致底定時，他靠著兩次罰球和1次禁區出手得分，將個人得分飆破40，最終斬獲41分11籃板7助攻。
Jokic過去已經是兩屆年度MVP得主，去年他打出歷史級的數據和效率，不過最終MVP給了同樣出色的費城76人中鋒Joel Embiid。今年他有機會將這個獎項奪回。而連續4年展現MVP水準的他，絕對是金塊衛冕之路上的最佳保障。
此役為金塊和灰狼本季的第80場比賽，獲勝的球隊將登上西區龍頭，很有機會也將取得季後賽第一種子，從而獲得主場優勢。在賽後，灰狼掉到了西區第3，與西區第2的雷霆無勝差，而今快則是以1場勝差優勢暫居西區第一。金塊56勝24敗的戰績，讓勝率達到7成。
金塊最後兩戰將對上聖安東尼奧馬刺和曼菲斯灰熊這2支無緣季後賽的後段班球隊，儘管球隊可能有讓主力輪休的計畫，但要拿下勝利應不困難，很有機會鎖定西區第一種子。
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