NBA附加賽戰況總整理！勇士擊潰湖人　下步怎麼盤算？最好到哪？

NBA／Nikola Jokic轟41分！金塊116:107灰狼　幾乎已拿下西區第一

▲金塊明星中鋒Nikola Jokic全場攻下41分11籃板7助攻，率領球隊取勝暫時登上西區龍頭，很有機會拿下分區第一種子。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊明星中鋒Nikola Jokic全場攻下41分11籃板7助攻，率領球隊取勝暫時登上西區龍頭，很有機會拿下分區第一種子。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

丹佛金塊今（11）日在和明尼蘇達灰狼的西區第一爭奪戰中，以116：107逆轉贏球，金塊明星中鋒Nikola Jokic全場攻下41分11籃板7助攻，率領球隊取勝。賽前金塊和灰狼沒有勝差，因此這一場比賽將決定誰將暫時登上西區龍頭。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這一場比賽是攸關西區第一種子爭奪的關鍵戰，Jokic面對3度獲得年度最佳防守球員的Rudy Gobert，在禁區可說是予取予求，轉身上籃、中距離投射或是禁區補籃都得心應手，得分有如探囊取物，展現本季MVP大熱門的全面身手。

今天Jokic總計20投16中，率領金塊在下半場完成逆轉，在比賽大致底定時，他靠著兩次罰球和1次禁區出手得分，將個人得分飆破40，最終斬獲41分11籃板7助攻。

Jokic過去已經是兩屆年度MVP得主，去年他打出歷史級的數據和效率，不過最終MVP給了同樣出色的費城76人中鋒Joel Embiid。今年他有機會將這個獎項奪回。而連續4年展現MVP水準的他，絕對是金塊衛冕之路上的最佳保障。

此役為金塊和灰狼本季的第80場比賽，獲勝的球隊將登上西區龍頭，很有機會也將取得季後賽第一種子，從而獲得主場優勢。在賽後，灰狼掉到了西區第3，與西區第2的雷霆無勝差，而今快則是以1場勝差優勢暫居西區第一。金塊56勝24敗的戰績，讓勝率達到7成。

金塊最後兩戰將對上聖安東尼奧馬刺和曼菲斯灰熊這2支無緣季後賽的後段班球隊，儘管球隊可能有讓主力輪休的計畫，但要拿下勝利應不困難，很有機會鎖定西區第一種子。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

賽季MVP爭奪戰！雷霆SGA挑戰金塊高牆Jokic　Tatum、字母哥參一腳

Wembanyama單場「9鍋」！Jokic嗆「你再蓋試試看」　兩人神仙打架

坦克中鋒讓Jokic看到忘我！黑馬北卡州大闖NCAA四強 淘汰強權杜克

快評／Jokic正面打爆Gobert、高階數據霸榜　第3座MVP已手到擒來

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生