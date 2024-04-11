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獨家／龜梨和也1週接到3通電話！老媽清完冰箱喊：又有你的快遞了

▲日本男團KAT-TUN成員龜梨和也來台宣傳《怪物樵夫》，透露媽媽看完電影直呼讚，母子倆因而有了久違的談話時光。（圖／記者陳明中攝）
▲日本男團KAT-TUN成員龜梨和也來台宣傳《怪物樵夫》，透露媽媽看完電影直呼讚，母子倆因而有了久違的談話時光。（圖／記者陳明中攝）

記者陳雅蘭／台北報導

日本男團KAT-TUN成員龜梨和也為了宣傳主演電影《怪物樵夫》，今（11）日相隔6年再來台，他向《NOWnews今日新聞》分享《怪物樵夫》在日本上映時，媽媽為了他準備赤飯（日本慶祝餐食），還常常到他家清冰箱的故事。聊到13日將現身台北大巨蛋擔任「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」嘉賓，他許願有機會的話，也想來台灣擔任職棒開球嘉賓。

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▲龜梨和也《怪物樵夫》專訪。（圖／記者陳明中攝）
▲龜梨和也接受玩拼圖問答挑戰，但他無法一心二用，逗趣模樣將於《NOWnews今日新聞》後續報導中公開。（圖／記者陳明中攝）
龜梨和也是星達拓娛樂（舊名：傑尼斯事務所）旗下男團KAT-TUN的成員，除了唱歌跳舞與演戲，龜梨和也也當過體育節目主播、廣播節目主持人，亦出過寫真集，是全方位的日本藝人。KAT-TUN曾於2002年來台出席「瀧與翼」演唱會，2010年8月在小巨蛋開唱，2018年也來過台北出外景；這趟是龜梨和也四度訪台，也是第一次以個人名義來台灣。

龜梨和也今天相隔6年訪台，一到下榻飯店就接受訪問，還沒有機會欣賞台北街道風景，不過對機場的歌迷印象深刻，「機場有很多粉絲迎接，我真的沒想到會有這麼多人來，我滿意外的，但很開心」。

▲龜梨和也《怪物樵夫》專訪。（圖／記者陳明中攝）
▲龜梨和也希望有一天能來台灣擔任職棒開球嘉賓。（圖／記者陳明中攝）
《怪物樵夫》中，龜梨和也飾演的「二宮彰」有用籃球「精準砸壞」監視器的橋段，他透露那場戲拍了10次，因為時間有限，若最後打不中監視器的話，劇組最壞打算就是以CG代替，好在最後成功打中。他也因為這一幕，受邀出席13日的「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」，但比起籃球，龜梨和也最擅長的是棒球，有機會來台開球嗎？他開心表示：「有邀請我的話，我當然非常樂意來！上個月（3／2～3／3）讀賣巨人有來台灣參加友誼賽，我那時候也有看電視轉播！」

《怪物樵夫》去年12月在日本上映時，龜梨和也接受日本媒體採訪透露，媽媽有為了電影打電話給自己，他因此有了久違跟媽媽好好聊天的機會，回想當時心情，龜梨和也滿臉欣慰表示：「媽媽說她自己去電影院看了，特別打電話跟我說『你演得很好，我看得很感動！』。」接到母親的電話有哭嗎？龜梨和也透露其實一週會跟媽媽通話2次、3次，幾乎都聊「你的快遞到了」的話題居多。

龜梨和也補充表示：「真的都是聯絡家事的部分，這次就是特別講我工作的事情。其實我以前有電影要上映的話，媽媽都會幫我煮赤飯，只是剛好那次我有其他拍攝工作，很忙，所以這部片上映的時候，我沒有機會回家，她才特別打電話來跟我說，我也滿開心的。」跟媽媽講電話有超過10分鐘嗎？他笑說：「沒有那麼久啦！2到3分鐘吧？是滿頻繁，1周2次、3次，因為我們家有養狗，都會說狗狗的事情，快遞到了、有郵件等等，她會來我家照料起居家務，再看看冰箱，如果有東西快過期，她會說『那這個我拿回家吃了喔』，我會說好好好妳拿走，她就是會幫我清冰箱。」

▲龜梨和也《怪物樵夫》專訪。（圖／記者陳明中攝）
▲龜梨和也主演的《怪物樵夫》4月19日在台上映。（圖／記者陳明中攝）
《怪物樵夫》故事講述一名戴著怪物面具、專用斧頭奪去他人大腦的連續殺人犯現蹤，他目標鎖定律師二宮彰（龜梨和也 飾），豈料二宮彰竟是一名比凶手更加冷血無情的精神病患。警局犯罪心理分析師戶城嵐子（菜菜緒 飾）、因父親離奇死亡而情緒低落的二宮未婚妻荷見映美（吉岡里帆 飾），以及二宮的精神科醫師杉谷九朗（染谷將太 飾），還有曾被懷疑參與凶殺案的劍持（中村獅童 飾）等人，他們各懷鬼胎讓整起事件調查變得愈加複雜。面具殺人犯為何要奪走他人腦袋？二宮又為何成為他的目標？大家必須解開事件謎團，揭開凶手的真實身分，否則將面臨生死考驗。電影由「網銀國際影視」發行，4月19日在台上映。

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