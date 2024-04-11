獨家／龜梨和也1週接到3通電話！老媽清完冰箱喊：又有你的快遞了

我是廣告 請繼續往下閱讀
龜梨和也今天相隔6年訪台，一到下榻飯店就接受訪問，還沒有機會欣賞台北街道風景，不過對機場的歌迷印象深刻，「機場有很多粉絲迎接，我真的沒想到會有這麼多人來，我滿意外的，但很開心」。
《怪物樵夫》中，龜梨和也飾演的「二宮彰」有用籃球「精準砸壞」監視器的橋段，他透露那場戲拍了10次，因為時間有限，若最後打不中監視器的話，劇組最壞打算就是以CG代替，好在最後成功打中。他也因為這一幕，受邀出席13日的「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」，但比起籃球，龜梨和也最擅長的是棒球，有機會來台開球嗎？他開心表示：「有邀請我的話，我當然非常樂意來！上個月（3／2～3／3）讀賣巨人有來台灣參加友誼賽，我那時候也有看電視轉播！」
《怪物樵夫》去年12月在日本上映時，龜梨和也接受日本媒體採訪透露，媽媽有為了電影打電話給自己，他因此有了久違跟媽媽好好聊天的機會，回想當時心情，龜梨和也滿臉欣慰表示：「媽媽說她自己去電影院看了，特別打電話跟我說『你演得很好，我看得很感動！』。」接到母親的電話有哭嗎？龜梨和也透露其實一週會跟媽媽通話2次、3次，幾乎都聊「你的快遞到了」的話題居多。
龜梨和也補充表示：「真的都是聯絡家事的部分，這次就是特別講我工作的事情。其實我以前有電影要上映的話，媽媽都會幫我煮赤飯，只是剛好那次我有其他拍攝工作，很忙，所以這部片上映的時候，我沒有機會回家，她才特別打電話來跟我說，我也滿開心的。」跟媽媽講電話有超過10分鐘嗎？他笑說：「沒有那麼久啦！2到3分鐘吧？是滿頻繁，1周2次、3次，因為我們家有養狗，都會說狗狗的事情，快遞到了、有郵件等等，她會來我家照料起居家務，再看看冰箱，如果有東西快過期，她會說『那這個我拿回家吃了喔』，我會說好好好妳拿走，她就是會幫我清冰箱。」
《怪物樵夫》故事講述一名戴著怪物面具、專用斧頭奪去他人大腦的連續殺人犯現蹤，他目標鎖定律師二宮彰（龜梨和也 飾），豈料二宮彰竟是一名比凶手更加冷血無情的精神病患。警局犯罪心理分析師戶城嵐子（菜菜緒 飾）、因父親離奇死亡而情緒低落的二宮未婚妻荷見映美（吉岡里帆 飾），以及二宮的精神科醫師杉谷九朗（染谷將太 飾），還有曾被懷疑參與凶殺案的劍持（中村獅童 飾）等人，他們各懷鬼胎讓整起事件調查變得愈加複雜。面具殺人犯為何要奪走他人腦袋？二宮又為何成為他的目標？大家必須解開事件謎團，揭開凶手的真實身分，否則將面臨生死考驗。電影由「網銀國際影視」發行，4月19日在台上映。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道