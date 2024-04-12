越南女首富張美蘭貪污上兆！29歲女兒在香港擁三間米其林餐廳
越南女首富萬盛發集團（VTP Group）董事長張美蘭（Truong My Lan）在11日被越南胡志明市人民法院宣判死刑，同時她的香港籍丈夫朱立基也被判處9年有期徒刑，這件貪瀆案因涉及440億美元（新台幣約1.42兆元）而受到外媒推出專題報導，連中國也登上微博熱搜第一位，頓時間大家都在問：「誰是張美蘭？」，而她的長女朱悅嫻（Elizabeth Chu）也被起底在香港擁有三間曾獲得米其林星級評選的餐廳。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《香港經濟日報》，張美蘭、朱立基與香港關係密切，今年2月朱立基轉名給女兒朱悅嫻的中環核心區甲廈盈置大廈全幢市傳以約64億港幣成交價，出售給台灣跨國軟體公司「趨勢科技」創辦人兼董事長張明正的相關人士。
千禧世代的朱悅嫻（Elizabeth Chu）在越南胡志明市出生，她早在20幾歲左右便是知名餐飲集團灶神的執行長，旗下的餐廳曾獲得多次米其林星級肯定。包括米其林二星「營致會館」、兩間於2021年開幕的新餐廳 Whey 和 Hansik Goo在2022年都摘下米其林一星，甚至在2022年被香港媒體選為40名低於40歲的成功人士之一。
她的母親即越南女首富萬盛發集團（VTP Group）董事長張美蘭（Truong My Lan），於11日正式被判處死刑。她在過去11年貪瀆越南最大的銀行之一的公款，她陸續被指控從西貢商業銀行貸款了440億美元（約新台幣14080億元），而越南檢方表示，可能有270億美元永遠無法追回。
除了長女朱悅嫻，張美蘭和丈夫還有個小女兒朱杜耶潘（Chu Duyet Phan），不過小女兒非常注重隱私，目前未有照片流出。二人曾被越南警察調查，但因為沒有實際參與張美蘭的生意，因此二人並未被起訴。