丈夫被判9年！越南女首富張美蘭貪瀆上兆 港籍富商老公稱不知情
▲張美蘭的香港籍富商丈夫朱立基也有涉入此案，被判處9年有期徒刑。（圖／翻攝自臉書）
國際中心
賴正琳／綜合報導
｜ 2024-04-12 10:56:04 2024-04-12 11:10:09
越南女首富萬盛發集團（VTP Group）董事長張美蘭（Truong My Lan）
在11日被越南胡志明市人民法院宣判死刑。原本張美蘭僅被控訴貪瀆逾120億美元，然而西貢銀行近期指控實際金額超過400億美元。根據檢方搜集證據，張美蘭與同夥以11年時間海撈440億美元（新台幣約1.42兆元），另外她還在自家地下室藏了超多現金，價值逾40億美元。而她的香港籍富商丈夫朱立基也有涉入此案，被判處9年有期徒刑。
《越南快訊》報導，胡志明市法院的法官昨（11）日表示，朱立基在信貸組織的活動中違反貸款規定，朱立基是越南時代廣場（Times Square Vietnam）的主席，擁有99%股權，他曾兩度簽署文件，批准使用時代廣場大樓作為73筆貸款的抵押品，結果他的批准導致西貢商業銀行（SCB）出現9.12萬億越南盾（約新台幣118億元）的損失。 不過朱立基稱他是外國人，不懂得越南文，在不清楚文件目的的狀況下相信妻子，因而簽署文件。本月4日開庭時朱立基遞交予法庭的文件中，講述家庭正經歷一場噩夢，他希望自己過去能夠更多地參與妻子的生意，阻止她參與西貢商業銀行跟其他兩間銀行的合併案，這樣能令家庭免於破裂。同時他也稱「我為拋下妻子獨自一人而感到內疚」，並向法庭求情不要判處妻子死刑，最終他在11日被法院判處9年有期徒刑，而妻子張美蘭則被判處死刑。 ▲越南女首富萬盛發集團（VTP Group）董事長張美蘭。（圖／翻攝自Thanh Nien）
朱立基在香港有「越南朱」之稱，他在越南擁有地產和酒店王國，在香港也擁大量物業，2010年曾捲入半山豪宅天匯撻訂案，他和張美蘭的小孩也多半居於香港。張美蘭貪瀆案金額為世界之最，並且作風保守的越南政府首次將完整審判細節透露給媒體，因此引發全球關注。長期觀察越南局勢的美國國務院退休官員卜道維（David Brown）說，越南進入共產主義時代以來從未有過如此法庭大秀，規模前所未見。
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