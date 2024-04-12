誰是張美蘭？越南女首富貪污上兆成世界之最 神秘富豪擁奢華酒店
越南女首富萬盛發集團（VTP Group）董事長張美蘭（Truong My Lan）在11日被越南胡志明市人民法院宣判死刑，同時她的香港籍丈夫朱立基也被判處9年有期徒刑，這件貪瀆案因涉及440億美元（新台幣約1.42兆元）而受到全球矚目，不但多個外媒推出專題報導，還上了中國微博熱搜第一位。頓時之間全球民眾都在問，誰是張美蘭？
國際中心賴正琳／綜合報導
張美蘭的祖先在清朝時期便移居越南，她在越南出生於華裔家庭，最初是一個市場攤販，與母親一起銷售化妝品，在越共於1986年引入經濟改革後，她開始從事購買土地和房產的事業，後來她在1980年代認識來越南找尋投資機會的一家德國啤酒品牌銷售經理朱立基，兩人隨後結為夫妻。
1991年張美蘭創立了私人公司Van Thinh Phat，後來該公司改制為Van Thinh Phat Co., Ltd.，到了1990年代中後期她已擁有了一系列大型酒店和餐廳，她的集團旗下有房地產、酒店、餐飲業和貿易業，越南最豪華的五星級溫莎酒店便是出自於該集團，2006年該酒店曾經承辦APEC峰會，夫妻倆人的資產以達到富可敵國，並育有一女和一子。
兩人的長女朱悅嫻（Elizabeth Chu）在越南胡志明市出生，雖然年紀輕輕，現年29歲的她已是知名餐飲集團灶神的執行長，旗下的餐廳曾獲得多次米其林星級肯定。包括米其林二星「營致會館」、兩間於 2021年開幕的新餐廳 Whey 和 Hansik Goo在2022年都摘下米其林一星。目前她居於香港，2022年被香港媒體選為40名低於40歲的成功人士之一。
而張美蘭的丈夫在2010年捲入半山豪宅天匯撻訂案，兩人在香港也擁有資產和物業。全家人過著奢華的生活，直到張美蘭在2022年10月初遭逮捕，並牽連進一系列疑點重重的命案中，該集團的部份高層主管都在當時離奇死亡。隨著當地新聞不斷擴大，越南西貢商業銀行（SCB）掀擠兌潮，讓越南股市和房地產業一度大受打擊。雖然世人皆知張美蘭極其富有，但她的個人生活鮮少出現在社群平台或報章雜誌，因而過去被評為「神秘女性富豪」。
不過這對夫婦每次露面通常都是因為參與越南公益事業，例如在去年捐款200億越南盾進行疫情救災，捐款項目遍及學校、醫院、基礎建設和節慶活動，越南各級政府幾乎都曾頒發獎章給這對富豪夫妻。因此張美蘭涉嫌金融詐騙，且連同數名公司高層一同被逮的消息，格外震驚越南民間。今年4月胡志明人民法院展開的審判透露更多涉案細節與金額，由於金額超過400億美元，引發全球關注。