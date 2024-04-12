大巨蛋「職籃首戰」創下台灣籃球票房紀錄！劉志威：超過15600人

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職籃歷史性的首場大巨蛋賽事，由中信兄弟對戰台新戰神，兩球團結合反毒教育活動，撥出部分門票提供予雙北學生及弱勢團體，開放部份團體免費進場。這次大巨蛋職籃賽本來預計開15000席，最貴票價僅4000，目前預售已經破14000張，而台灣職籃單場最多進場人數紀錄由霍華德來台第2戰所保持，當時國體大體育館湧進15537人。
劉志威表示，原本設定滿場是15000人，但由於球迷反應相當熱烈，因此決定加開一些位置，目前第一場已經確定完全售光，而第二場也賣到只剩下2、300張，兩戰的票幾乎都已經完售。
棒球場改造成籃球場 安全馬虎不得
談到這次將主要作為棒球場的大巨蛋改造成籃球場，劉志威表示他們從周三（4月10）開始進場，兩天的時間就差不多場佈完畢，不過前期規畫花了快一個半月，主要是場地和設備上的安全考量馬虎不得。
「周三進場，弄下來還算順利，前期準備花很多時間，才可以在周三、周四進來，順利完成今天的媒體日，在確保安全上我們真的花了很多時間和心力。其實這座場館有自己的保護程序，我們就是按照這個方式來走。」劉志威如此說道。
大巨蛋籃球場地板有草皮的特別「彈性」 罰球線投籃光線稍微刺眼
根據記者現場實際走訪，這次大巨蛋的籃球場地板和籃框都是從新莊體育館搬來的，所以應該沒有什麼適應上的問題，不過鋪在棒球場的草皮上，讓場地會有一些特別的「彈性」。
另外就是大巨蛋的燈光，比起一般籃球場的燈光更刺眼，中信特攻球員林韋翰認為在弧頂和罰球線的位置投籃時，會稍微有些刺眼，可能還需要再適應一下。至於在進場前不斷被討論的「空間感」問題，大多數球員認為還好，因為相較於小巨蛋，大巨蛋在座位上更接近球場，所以比較沒有那麼空曠。
根據中信特攻球團說法，這次4000塊的場邊席主要是在新架的黑色座位區，至於球場邊的VIP席，則是保留給了季票球迷，並沒有做對外販售的動作。
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