直擊／老唐牛肉麵今開幕爆人潮！老闆吳宗憲未到 結帳混亂惹民怒
台南「老唐牛肉麵」創立於1967年，原本店家將結束營業，後傳出綜藝天王吳宗憲買下該餐廳舊址兩層樓透天建築，同時也買下牛肉麵的配方，請自家私廚學習，並加以重新裝潢，今(13)日重新開幕，目前菜單僅買賣牛肉麵加上幾樣小菜。記者現場直擊，一早10：45現場就已有排隊人潮，想吃可能得排一小時以上。且老闆吳宗憲未現身，小老闆、即吳宗憲兒子鹿希派有到現場，接受媒體採訪並感謝到場的民眾支持。
記者葉盛耀/綜合報導
老唐牛肉麵在台南營業了50幾年，因為店址位在北門路、興華街、衛民街三條路交叉口，靠近台南火車站，是許多台南學生經常造訪的牛肉麵店。全盛時期還曾有13間分店，前年傳出最後的總店也將停業，後來由吳宗憲買下，認為這家牛肉麵店是他童年與高中時的回憶，不僅買下該家店，也包含牛肉麵配方。外傳吳宗憲花了台幣4000萬元買下這棟兩層樓透天，但經實價揭露成交金額為2700萬元。
如今，老唐牛肉麵今日4月13日將開始試營運，店裡菜單項目簡單，僅有牛肉麵（180元）及4款小菜（40元）。記者現場直擊10：45時，就已見排隊人潮，足見綜藝天王之魅力。
待11點營業時間一到，人潮蜂擁而入，原本設定流程為民眾先掃桌上QR Code再至一樓結帳，但因為新店開張，現場人員流程不熟悉，因此民眾光結帳就得等到20分鐘以上，再加上混合門外外帶排隊人潮一起結單，因此一樓一度一片混亂，也有民眾怒言：我是來吃麵的，不是來排隊的。
而今天最早到餐廳的為一對不願具名之夫妻，他們是10：40就到現場排隊，表示年輕時候曾經吃過老唐牛肉麵，現在想要重溫當時的味道，太太表示：「味道真的跟當初是一樣的。」
今日吳宗憲本人並未到餐廳現場，但是小兒子鹿希派於11：30左右有現身感謝民眾支持。記者現場直擊12點過後，人潮更多，想吃到老唐牛肉麵可能得排隊1小時以上。