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大一女兒嫌每月2萬生活費不夠用　一票狂點頭揭關鍵：真的很吃緊

▲網友不解朋友就讀大一的女兒為何會覺得每月2萬生活費不夠用。圖為示意，非當事人。（示意圖／取自PhotoAC）
▲網友不解朋友就讀大一的女兒為何會覺得每月2萬生活費不夠用。圖為示意，非當事人。（示意圖／取自PhotoAC）

記者徐銘穗/綜合報導

大學生每月生活費要多少才合理？一名網友分享，朋友女兒念高中時省吃儉用又乖巧，不理解這樣乖巧的女孩為何剛上了大學一年級，竟突然覺得爸媽給的每個月2萬元生活費不夠用，好奇上網發問。結果一票大學生、過來人都點頭，表示若2萬生活費含房租，對北部的同學來說「真的很吃緊」。

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原PO在Dcard上發問，「現在大學生都給多少生活費？」表示朋友每個月都給念大一的女兒2萬元生活費，但現在下學期了，朋友女兒卻反應說「有點不夠」，但朋友家還有小女兒，每月最多只能再多給2000元，要她「不夠就去打工」，好奇問現在大學生都拿多少生活費。

貼文引發熱烈討論，不少人分享過往生活費經驗，有10年前一個禮拜2000元，也有20年前一周1500元的。一派認為每月2萬元的生活費已經很夠用，「如果我在北部 一個月2萬，可能會存個1萬5」，也有人分享「這邊有人扣完房租，剩2000撐過一個月」，還有人是扣房租後只剩1500元。

▲台灣房租指數，今年前11個月平均已達2.16%，全年將寫下27年來新高。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲房租指數3月再度寫下歷史新高的105.57，較去年同期年增2.24%，3月房租指數的年增率是近12個月以來最高的一次。（示意圖／記者徐銘穗攝）
多數人認為，2萬元生活費是否包含房租才是重點，而且還有區域性的差異。有網友分享就讀台大的朋友在學校附近分租5坪大的雅房，一個月就要8800元，「2萬塊在台北，除非租在很偏的地方，不然真的房租怎麼算都不太夠」。不少人都建議，如果覺得家裡給的生活費不夠，可以去打工貼補開銷。

台北市租金有多貴？我們以台灣大學為例，在台北地政雲系統搜尋近3年捷運公館站半徑500公尺內租金紀錄，發現13坪以下共有11筆，房租在1萬3500~2萬7500元間，租金最便宜的6坪大房每月也要1萬3500元，平均租金單價約1800元、平均租金落在1萬9900元。

馨傳不動產智庫執行長何世昌曾分享，北市租金行情約在每坪1500元以上，才有機會租到品質還可以的房子，每坪1000元以下的「不要太期待」，至於7000至8000元預算只能租得到雅房，同樣不能期待，「房租預算若能在2萬元以上，生活品質會好很多」。

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