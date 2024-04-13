大一女兒嫌每月2萬生活費不夠用　一票狂點頭揭關鍵：真的很吃緊

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貼文引發熱烈討論，不少人分享過往生活費經驗，有10年前一個禮拜2000元，也有20年前一周1500元的。一派認為每月2萬元的生活費已經很夠用，「如果我在北部 一個月2萬，可能會存個1萬5」，也有人分享「這邊有人扣完房租，剩2000撐過一個月」，還有人是扣房租後只剩1500元。
多數人認為，2萬元生活費是否包含房租才是重點，而且還有區域性的差異。有網友分享就讀台大的朋友在學校附近分租5坪大的雅房，一個月就要8800元，「2萬塊在台北，除非租在很偏的地方，不然真的房租怎麼算都不太夠」。不少人都建議，如果覺得家裡給的生活費不夠，可以去打工貼補開銷。
台北市租金有多貴？我們以台灣大學為例，在台北地政雲系統搜尋近3年捷運公館站半徑500公尺內租金紀錄，發現13坪以下共有11筆，房租在1萬3500~2萬7500元間，租金最便宜的6坪大房每月也要1萬3500元，平均租金單價約1800元、平均租金落在1萬9900元。
馨傳不動產智庫執行長何世昌曾分享，北市租金行情約在每坪1500元以上，才有機會租到品質還可以的房子，每坪1000元以下的「不要太期待」，至於7000至8000元預算只能租得到雅房，同樣不能期待，「房租預算若能在2萬元以上，生活品質會好很多」。