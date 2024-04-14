星巴克、可不可、COMEBUY買一送一！珍煮丹、CoCo等7家優惠一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克迎接迪士尼聯名第二波，繽紛多巴胺色系「
慶祝星巴克聯名上市，星巴克4月15日至4月17日連續3天，推出「尋找迪士尼好友」截圖好友分享日「買一送一」優惠，只要憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖，活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌可不可熟成紅茶「買一送一」！最新三方聯名noii noii x CASETiFY
超強聯名可不可熟成紅茶x CASETiFY x noii noii「可不可森友趣」來了！台灣插畫家noii noii畫出「可不可限定Skating Bunny滑板兔」、與Sosu松鼠一起玩耍蘋果森林樂園，打造一系列4款全新聯名杯身、4款杯膜、2款(hoo)da不鏽鋼環保杯、2款貼紙包、CASETiFY手機殼、藍芽耳機保護殼等充滿復古童趣的週邊商品，還有全新「紅玉熟成與茉玉春蘋」2款特調手搖飲料。
歡慶聯名新上市，可不可熟成紅茶在Uber Eats外送平台上，祭出限定新品嚐鮮紅玉熟成、茉玉春蘋「買一送一」優惠，即日起至4月17日，新品同品項大杯「買一送一」。提醒大家，每筆訂單最多買3送3；每日限量，優惠組數售完為止；菜單品項如未有買一送一綠色字樣，表示優惠已兌換完畢。
📌COMEBUY：Uber Eats限定「買一送一」
COMEBUY本週獨家於Uber Eats外送祭出「買一送一」優惠活動，包括蜂蜜蘆薈、蜂蜜綠茶、蜂蜜紅茶都有「買一送一」划算喝。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌大苑子：Uber Eats限定「買一送一」
大苑子4月於外送平台上Uber Eats，獨家推出「百年仙草干茶、蔓越莓冰醋」，限定手搖飲料大杯「買一送一」優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌珍煮丹：Uber Eats限定「買一送一」
珍煮丹即日起至4月23日於Uber Eats外送平台，推出期間限定大杯手搖飲料「買一送一」活動，特選錫蘭紅茶打造醇厚的「懷舊奶茶」、祖傳黑糖搭配檸檬原汁的「手熬黑糖檸檬」，都有「買一送一」優惠；還有UberOne會員專屬，不限品項消費金額達399元，現享「85折優惠」最高折抵70元。提醒大家，活動單品項最多買五送五；UberOne專屬優惠每個帳號可使用一次。
📌康青龍：仙凍黑奶茶「買一送一」
康青龍迎接黑色情人節，4月14日開喝「仙凍黑奶茶買一送一」優惠！慢火熬煮嫩仙草搭配台灣南投鐵觀音茶葉沖泡的醇厚奶茶，清甜順口。提醒大家，先加入康青龍官方LINE會員，在圖文選單按下「點我領券」後，於龍來訂線上平台點餐開喝划算優惠；數量有限，領完為止。
📌烏弄：Uber Eats限定「買一送一」
烏弄UNOCHA也在外送平台Uber Eats，祭出水里鄉梅子綠、桑莓紅玉「買一送一」限定優惠，迎接初夏，清爽手搖飲料划算開喝。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌貢茶：Uber Eats限定「買一送一」
貢茶4月在Uber Eats外送平台上推出果香手搖飲料優惠，大方祭出水蜜桃茉香綠 、芒果四季春都有「買一送一」。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌CoCo都可：草莓蒸大幅「第二杯半價」
CoCo都可即日起至4月16日，都可訂線上點餐限定優惠還有「草莓蒸大幅(M)第二杯半價」。提醒大家，記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。