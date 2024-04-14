陳芳語被Keanna爆料偷吃！謝和弦昔發文「一夜情對象」有跡可循

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眼尖網友發現，其中一張是他與陳芳語的合照，網友傻眼留言要他將照片移除，事後謝和弦已將文章刪除。而陳芳語也不是省油的燈，對此直接表明謝和弦就是約不到她，才會發7年前的照片，更是翻出兩人的私訊紀錄，證實只有謝和弦單方面傳訊息，自己並沒有回應，更是大大寫上：「You Wish（想得美）」來回覆他。
此外，陳芳語還轉貼網友的私訊，對方好奇詢問「在紐約當謝和弦的炮友？好亂～玩音樂都這樣嗎？」陳芳語則正面回擊「根本沒有，講話小心一點，你這種只相信你耳朵聽到的，而不是親眼看到的，很可憐。」
Keanna日前透露自己的IG帳號被凍結，近日開設新的帳號，坦言「帳號凍結的這一年多裡，囤積了許多的生活點滴與無法分享的怨氣，接下來要報復性釋出。」昨（13）日就爆出陳芳語和謝和弦在錄音室做X的猛料，「為什麼在Terry的錄音室裡，妳可以一副無害甜心樣的誇我溫柔漂亮，我先離開去工作後，就在裡面跟我的前室友抽大X做愛呢？」令不少網友大吃一驚，也坐等她之後的發文。
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