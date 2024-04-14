陳芳語準備廝殺吳卓源！Keanna參戰爆料「她和謝和弦錄音室做X」

陳芳語被Keanna爆料偷吃！謝和弦昔發文「一夜情對象」有跡可循

▲Keanna爆料陳芳語（左）偷吃謝和弦有跡可循，2020年謝和弦曾曬出自己一夜情對象，其中驚見陳芳語的照片。（圖／Keanna臉書）
▲Keanna爆料陳芳語（左）偷吃謝和弦有跡可循，2020年謝和弦曾曬出自己一夜情對象，其中驚見陳芳語的照片。（圖／Keanna臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

謝和弦前妻Keanna昨（13）日發文爆料，昔日陳芳語（Kimberley）在錄音室趁著她離開後，和謝和弦發生關係，Keanna堅稱自己手上握有證據，才敢這樣說。《NOWnews今日新聞》詢問陳芳語、謝和弦經紀公司，雙方都不予回應。事實上，2020年謝和弦自爆過去在紐約生活時，總有洋妞會主動搭訕，聊著聊著就發生一夜情，多張洋人的照片中，驚見他和陳芳語的合照，對比Keanna的爆料文，網友驚呼「可信度好高！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Keanna爆料陳芳語趁她走後，在錄音室與謝和弦發生關係。（圖／Keanna臉書）
▲Keanna爆料陳芳語趁她走後，在錄音室與謝和弦發生關係。（圖／Keanna臉書）
2020年謝和弦與Keanna撕破臉離婚，他突在臉書上PO出多張和外國女子勾肩的親密合照，更自爆當時就已經出軌多次一夜情，「以前在紐約獨立生活時，雖然英文很弱，但因為身上的刺青，有外國洋妞會主動來認識我，後來有些相處後，就到我家過夜了」，甚至還自誇「真是渣男又壞壞，台灣製造的老二，#其實我真正的才華不是音樂#外國女孩說我是大蟒蛇哈們。」

▲謝和弦曾自爆在紐約與多人一夜情，其中一張照片竟出現陳芳語。（圖／謝和弦臉書）
▲謝和弦曾自爆在紐約與多人一夜情，其中一張照片竟出現陳芳語。（圖／謝和弦臉書）
眼尖網友發現，其中一張是他與陳芳語的合照，網友傻眼留言要他將照片移除，事後謝和弦已將文章刪除。而陳芳語也不是省油的燈，對此直接表明謝和弦就是約不到她，才會發7年前的照片，更是翻出兩人的私訊紀錄，證實只有謝和弦單方面傳訊息，自己並沒有回應，更是大大寫上：「You Wish（想得美）」來回覆他。

此外，陳芳語還轉貼網友的私訊，對方好奇詢問「在紐約當謝和弦的炮友？好亂～玩音樂都這樣嗎？」陳芳語則正面回擊「根本沒有，講話小心一點，你這種只相信你耳朵聽到的，而不是親眼看到的，很可憐。」

▲陳芳語當時反擊自己跟謝和弦沒有交集。（圖／陳芳語臉書）
▲陳芳語當時反擊自己跟謝和弦沒有交集。（圖／陳芳語臉書）
Keanna日前透露自己的IG帳號被凍結，近日開設新的帳號，坦言「帳號凍結的這一年多裡，囤積了許多的生活點滴與無法分享的怨氣，接下來要報復性釋出。」昨（13）日就爆出陳芳語和謝和弦在錄音室做X的猛料，「為什麼在Terry的錄音室裡，妳可以一副無害甜心樣的誇我溫柔漂亮，我先離開去工作後，就在裡面跟我的前室友抽大X做愛呢？」令不少網友大吃一驚，也坐等她之後的發文。

▲Keanna爆料陳芳與謝和弦發生過關係。（圖／keanna_taiyh_kt IG）
▲Keanna爆料陳芳語和謝和弦發生過關係。（圖／ keanna_taiyh_kt IG）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

陳芳語準備廝殺吳卓源！Keanna參戰爆料「她和謝和弦錄音室做X」

謝和弦前妻參戰！諷吳卓源「長髮郭台銘」 　坐等陳芳語閨密廝殺

開轟黃子佼超帥氣！「首位女歌手」陳芳語連環炮狂嗆：真的很噁

吳卓源捲小三風波！陳芳語洩心聲「真的很想哭」鼓手男友6字力挺

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生