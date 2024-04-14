謝和弦從暴走「大麻煩」變女兒傻瓜 懶理前妻Keanna開撕陳芳語
謝和弦的前妻Keanna影射陳芳語（Kimberley）是第三者，謝和弦一反常態安靜，透過經紀公司表示「不予回應」。近期，謝和弦沉浸在二寶出生的喜悅當中，不僅為女兒戒掉大麻，還曬出2個女兒腳印的刺青，還表示：「比起去當什麼偶像明星，我更想當個溫柔的父親」，從暴走歌手變成「女兒傻瓜」，讓不少粉絲獻上祝福。
記者施以慧／綜合報導
謝和弦還在兩周前宣布愛妻陳緗妮（莉婭）與他的新歌即將上架，還表示這是「孕婦單曲」，臉書貼出的內容，不是刺青就是兩名愛女，對於近期圈內的話題已經不再理會與評論。
其實謝和弦與前妻Keanna的婚姻其實只維持短短4年，兩人在2012年相戀，隨後在2016年結婚，當時謝和弦還創作〈謝謝你愛我〉一曲，甚至讓Keanna參與MV演出，歌曲也成為KTV人人必點的排行榜歌曲，不過婚後第三年，Keanna就檢舉謝和弦涉嫌持毒與吸毒，兩人也分居了。
2019年，謝和弦大方認愛同為馬槽音樂的陳緗妮（莉婭），並與Keanna隔空交火，表示自己一定會和對方離婚，三角戀在當時引起社會極大的關注，2020年謝和弦和Keanna離婚後，隔年謝和弦就與陳緗妮登記，正式步入第二段婚姻。
沒想到才過了短短11個月，陳緗妮就在臉書宣布離婚消息，讓各界跌破眼鏡，事隔1個月劇情再度急轉直下，陳緗妮再度拋出震撼彈，公開懷孕一事，並表示：「小孩最大。」間接收回離婚決定。
2022年陳緗妮順利產下1女，取名「謝音悅」，事隔1年再度懷上二胎，並於今年順利生產，取名「謝音芙」。對於Keanna再撕謝和弦，夫妻倆所屬的馬槽音樂不予回應，再也不與對方大動干戈。
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