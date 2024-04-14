陳芳語準備廝殺吳卓源！Keanna參戰爆料「她和謝和弦錄音室做X」

陳芳語出櫃情史一次看　遭謝和弦前妻爆「錄音室當砲房」大翻車

▲謝和弦前妻Keanna（左）爆出陳芳語（右）跟她的「前室友」發生關係。（圖／資料照、IG lekimberleyy）
▲謝和弦前妻Keanna（左）爆出陳芳語（右）跟她的「前室友」發生關係。（圖／資料照、IG lekimberleyy）

記者施以慧／綜合報導

謝和弦的前妻Keanna昨（13）日暴走，發文影射陳芳語當第三者，「為什麼在Terry的錄音室裡，妳可以一副無害甜心樣的誇我溫柔漂亮，我先離開去工作後，就在裡面跟我的前室友XX呢？」疑似暗指謝和弦與陳芳語的關係匪淺，這讓陳芳語過往情史也一一被翻出。

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▲Keanna表示可以加入陳芳語先前曾說想為了公開秘密而開的Podcast，語出驚人嚇壞網友。（圖／IG keanna_taiyh_kt）
▲Keanna表示可以加入陳芳語先前曾說想為了公開秘密而開的Podcast，語出驚人嚇壞網友。（圖／IG keanna_taiyh_kt）
陳芳語在2012年即因一首〈愛你〉而爆紅，在2017年，該首歌曲在YouTube平台的觀看次數累計超過1億次，隨後她在2020年第1次向外界認愛男友是《超級偶像》出身的Albert林利豪，兩人時常在社群平台上放閃，在當時還有不少粉絲敲碗兩人結婚一事，不過兩人在2021年12月卻透過經紀人向外界表態分手，表示雙方對未來沒有共識，陳芳語也刪光兩人在社群上的所有合照。

▲2020年陳芳語曾大方認愛林利豪。（圖／IG lekimberleyy、albertlin_512）
▲陳芳語（右）曾大方認愛林利豪。（圖／IG lekimberleyy、albertlin_512）
陳芳語其實是雙性戀者，這點在她和林利豪交往時，就曾在歌手李芷婷的網路節目中自爆，表態自己在紐約時曾交往過兩名女友，隔年2022年也在網路節目《驚奇脫口秀》中，公開承認此事。

▲陳芳語（右）曾在歌手李芷婷（左）的網路節目中自爆過去有過兩任女友。（圖／李芷婷 Twitch）
▲陳芳語（右）曾在歌手李芷婷（左）的網路節目中自爆過去有過兩任女友。（圖／李芷婷 Twitch）
2022年5月，陳芳語再度公開發表新戀情，是台灣重金屬樂團「血肉果汁機」的鼓手陳彥文，而陳彥文不僅有鼓手身分，還是物理治療師，也曾是知名餐廳和大飯店的老闆，是鮮為人知的隱形富豪。

▲陳彥文（左）目前與陳芳語（右）穩定交往中。（圖／IG drummerevanchen12629）
▲陳彥文（左）目前與陳芳語（右）穩定交往中。（圖／IG drummerevanchen12629）
2024年，陳芳語和陳彥文還曾傳出結婚喜訊，不過後續女方的經紀公司對外否認一事，隨著Keanna爆料出陳芳語曾介入別人感情一事，兩人的感情狀態也成為社會關注的焦點之一，而對於Keanna爆料，陳芳語、謝和弦公司不回應。

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