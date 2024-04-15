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鄧愷威再度救了巨人隊！中繼3.2局挨2轟　比下Blake Snell狂失7分

▲舊金山巨人隊的台灣投手鄧愷威面隊光芒隊，中繼3.2局失2分。（圖／美聯社／達志影像）
▲舊金山巨人隊的台灣投手鄧愷威面隊光芒隊，中繼3.2局失2分。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

鄧愷威再度發威！美國職棒大聯盟舊金山巨人隊台灣好手鄧愷威，今（15）日在面對坦帕灣光芒隊之戰中，中繼3.2局失2分，被打4安打，其中有2發都是陽春砲，不過巨人隊先發投手Blake Snell再度「爆炸」，主投4局狂失7分，面對老東家又失常，連續2場都被打爆，防禦率高達12.86，最後舊金山巨人以4:9不敵光芒，鄧愷威又再一次挽救牛棚，而鄧愷威大聯盟累積已經出賽3場，共投10局，出現7次三振，防禦率為6.30。

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鄧愷威上次出賽就是在接替爛攤子，尤其Blake Snell上一場先發也是「被打爆」，主投3局就狂失3分，尤其對戰國民隊，好在鄧愷威出現，吃下大多數局數，被總教練Bob Melvin賽後肯定鄧愷威表現，認為他投得不錯，吃下不少局數拯救了球隊。

今天賽事回到光芒隊主場，Blake Snell原本要在老東家面前大展身手，畢竟他簽下Blake Snell預計將簽下2年短約，高達6200萬美元(約19億台幣）的天價合約，但身手卻不如預期。

巨人隊在重建狀況下，鄧愷威勢必要扛起牛棚長中繼角色，今天他在5局登板，面對Randy Arozarena，鄧愷威讓他擊出二壘飛球被接殺，加上遇到墨西哥經典賽國手Isaac Paredes，又讓他擊出游擊飛球出局，Amed Rosario擊出游擊安打後，Curtis Mead被接殺出局，讓他度過首輪。

鄧愷威6局續投，面對Niko Goodrum，149公里伸卡球，讓他又敲出三壘滾地球出局，Jose Siri也擊出游擊滾地球被刺殺，但是遇到René Pinto，又被他轟出右外野反方向全壘打失分，還好鄧愷威回穩，解決了Yandy Díaz。

鄧愷威7局持續上陣，Harold Ramírez一樣是飛球出局，Arozarena中外野飛球也被接殺，但鄧愷威的偏高失投球，被Isaac Paredes又轟出左外野陽春彈，鄧愷威連續2局都是在2人出局後挨轟，但他仍投完7局進入8局。

8局鄧愷威以伸卡球再度解決2位打者後，左投Taylor Rogers上陣守住，避免再度失分，總計鄧愷威中繼3.2局失2分，共用39球，依舊是相當出色。

巨人隊韓國好手李政厚這場也是先發出賽，5打數僅1安打，打擊率來到2成42，Blake Snell先發4局狂失7分，分別被Harold Ramírez轟出2分砲，又被René Pinto擊出3分彈，連續2場都失利。

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