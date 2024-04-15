鄧愷威再度救了巨人隊！中繼3.2局挨2轟　比下Blake Snell狂失7分

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今天賽事回到光芒隊主場，Blake Snell原本要在老東家面前大展身手，畢竟他簽下Blake Snell預計將簽下2年短約，高達6200萬美元(約19億台幣）的天價合約，但身手卻不如預期。
巨人隊在重建狀況下，鄧愷威勢必要扛起牛棚長中繼角色，今天他在5局登板，面對Randy Arozarena，鄧愷威讓他擊出二壘飛球被接殺，加上遇到墨西哥經典賽國手Isaac Paredes，又讓他擊出游擊飛球出局，Amed Rosario擊出游擊安打後，Curtis Mead被接殺出局，讓他度過首輪。
鄧愷威6局續投，面對Niko Goodrum，149公里伸卡球，讓他又敲出三壘滾地球出局，Jose Siri也擊出游擊滾地球被刺殺，但是遇到René Pinto，又被他轟出右外野反方向全壘打失分，還好鄧愷威回穩，解決了Yandy Díaz。
鄧愷威7局持續上陣，Harold Ramírez一樣是飛球出局，Arozarena中外野飛球也被接殺，但鄧愷威的偏高失投球，被Isaac Paredes又轟出左外野陽春彈，鄧愷威連續2局都是在2人出局後挨轟，但他仍投完7局進入8局。
8局鄧愷威以伸卡球再度解決2位打者後，左投Taylor Rogers上陣守住，避免再度失分，總計鄧愷威中繼3.2局失2分，共用39球，依舊是相當出色。
巨人隊韓國好手李政厚這場也是先發出賽，5打數僅1安打，打擊率來到2成42，Blake Snell先發4局狂失7分，分別被Harold Ramírez轟出2分砲，又被René Pinto擊出3分彈，連續2場都失利。
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