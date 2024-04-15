NBA／詹皇、Jokic宿命對決！金塊西區第二 可能重演去年西冠對決
NBA最後一天例行賽在今（15）日結束，東、西區的排名也都底定，「衛冕軍」丹佛金塊以126：111擊敗灰熊，確定卡下西區第2種子的位置，若洛杉磯湖人首場附加賽就通關，湖人詹皇、金塊Nikola Jokic將有可能在首輪碰頭，重演去年西區冠軍賽。
記者林之越/綜合報導
雖然金塊在前一場比賽敗給聖安東尼奧馬刺後，從並列西區龍頭的位置跌落，但在最後一日對上灰熊的比賽中，金塊派出全員戰力搶勝，而沒有如外界所預期的刻意吞敗。因為金塊隨隊記者Harrison Wind先前認為，金塊掉到第3種子不是太差的選擇，如此將能夠同時避開在附加賽的洛杉磯湖人、金州勇士。
不過如今，在湖人以124：108打敗紐奧良鵜鶘後，成為西區的第8種子，將接續和鵜鶘進行附加賽首輪比賽，勝方將以第7種子進入季後賽，對手會是第2種子的金塊。因此，這也意味著湖人如果成功擊敗鵜鶘，金塊、湖人將在首輪碰頭，去年兩隊在西區決賽對陣，金塊以4：0橫掃湖人。
湖人球星「詹皇」LeBron James在例行賽最後一戰繳出28分、17助攻、11籃板及5抄截大三元的成績，並在訪問中坦言自己今年的狀態比去年更佳，而金塊方面，Nikola Jokic面對灰熊也繳出15分、15籃板外加4抄截的全能表現，倘若去年的宿敵相互碰面，勢必會是場精彩的對決。
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