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湖人附加賽有望擊敗鵜鶘？美媒預測關鍵在於詹皇　戴維斯的背傷

▲「詹皇」LeBron James會是湖人附加賽擊敗鵜鶘的關鍵（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James會是湖人附加賽擊敗鵜鶘的關鍵（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA季後賽前的附加賽（play-in tournament），即將在台灣時間17日開打，洛杉磯湖人隊將遇上紐奧良鵜鶘，美國媒體《The Sporting News》預測，湖人隊有機會在附加賽脫穎而出，關鍵將會是湖人隊「詹皇」LeBron James，還有助手「AD」 Anthony Davis (安東尼·戴維斯)的傷勢，今（15）日比賽中，Anthony Davis不但又因為遭遇臀部和背部痙攣傷勢，儘管他攻下30分、10籃板，但終究沒有健康的狀況，會讓湖人隊很辛苦。

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附加賽只有一次機會，湖人隊在過去例行賽面對鵜鶘，今年球季就交手4次，湖人以3勝1負領先，其中在季中錦標賽，更以133:89碾壓鵜鶘。看來湖人贏面較大。

湖人、鵜鶘今年交手數據：

  • 2023 年 12 月 7 日： 湖人 133：89鵜鶘（季中錦標賽、四強賽）
  • 2023 年 12 月 31 日： 鵜鶘 129：109湖人
  • 2024 年 2 月 9 日： 湖人 139：122鵜鶘
  • 2024 年 4 月 14 日： 湖人 124：108鵜鶘

▲39歲「詹皇」LeBron James，會是湖人贏球關鍵。（圖／美聯社／達志影像）
▲39歲「詹皇」LeBron James，會是湖人贏球關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

湖人隊對鵜鶘隊的預測

預測： 湖人隊獲勝

除非有其他可能，不然湖人隊贏面較大

這不會是湖人第一次打附加賽，面對這種關鍵戰役最重要的是詹皇，他在例行賽中場均得到28.8分、11.8次助攻和6.3次助攻，其中在賽季收官戰中打出了28分、17次助攻和11個籃板的大師級表現。

比賽取決於AD戴維斯的健康狀況，他在賽季最後一場比賽中因背部和臀部痙攣而倒下，有趣的是，鵜鶘正是AD的老東家，因此兩隊的確有些球員過去打過湖人，如：Brandon Ingram

▲湖人主戰中鋒Anthony Davis，是否在附加賽火力全開成隱憂。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人主戰中鋒Anthony Davis，是否在附加賽火力全開成隱憂。（圖／美聯社／達志影像）
湖人隊對鵜鶘隊的關鍵人物　Zion Williamson的季後賽首秀

這並不完全是鵜鶘隊在2019年用狀元籤選擇Zion Williamson時所設想的，但這是一個有趣的開始。


雖然Zion Williamson在前四個 NBA 賽季中飽受傷病困擾，但他錯過了鵜鶘隊在 2022 年季後賽中的驚心動魄的表現，也錯過了球隊參加 2023 年入圍賽的機會。在第五年打了 70 場比賽後，Zion Williamson的季後賽首秀將在附加賽中進行。他只差一場勝利就能晉級NBA季後賽。

過去Zion Williamson對戰湖人16 場比賽中，場均得到 25.4 分、6.6 個籃板和 4.7 次助攻，同時在跳投方面也表現出了一定的優勢。不過對上詹皇，Zion Williamson必須要證明自己，兩人同場對戰，Zion Williamson與詹皇的歷史戰績為1勝7負，而這兩位前第一順位新秀長期以來一直被相互聯繫和比較。

▲Zion Williamson要證明自己是有能力成為季後賽的主宰球星。（圖／美聯社／達志影像）
▲Zion Williamson要證明自己是有能力成為季後賽的主宰球星。（圖／美聯社／達志影像）
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