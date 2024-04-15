湖人附加賽有望擊敗鵜鶘？美媒預測關鍵在於詹皇　戴維斯的背傷

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湖人、鵜鶘今年交手數據：
- 2023 年 12 月 7 日： 湖人 133：89鵜鶘（季中錦標賽、四強賽）
- 2023 年 12 月 31 日： 鵜鶘 129：109湖人
- 2024 年 2 月 9 日： 湖人 139：122鵜鶘
- 2024 年 4 月 14 日： 湖人 124：108鵜鶘
湖人隊對鵜鶘隊的預測
預測： 湖人隊獲勝
除非有其他可能，不然湖人隊贏面較大
這不會是湖人第一次打附加賽，面對這種關鍵戰役最重要的是詹皇，他在例行賽中場均得到28.8分、11.8次助攻和6.3次助攻，其中在賽季收官戰中打出了28分、17次助攻和11個籃板的大師級表現。
比賽取決於AD戴維斯的健康狀況，他在賽季最後一場比賽中因背部和臀部痙攣而倒下，有趣的是，鵜鶘正是AD的老東家，因此兩隊的確有些球員過去打過湖人，如：Brandon Ingram。
湖人隊對鵜鶘隊的關鍵人物 Zion Williamson的季後賽首秀
這並不完全是鵜鶘隊在2019年用狀元籤選擇Zion Williamson時所設想的，但這是一個有趣的開始。
雖然Zion Williamson在前四個 NBA 賽季中飽受傷病困擾，但他錯過了鵜鶘隊在 2022 年季後賽中的驚心動魄的表現，也錯過了球隊參加 2023 年入圍賽的機會。在第五年打了 70 場比賽後，Zion Williamson的季後賽首秀將在附加賽中進行。他只差一場勝利就能晉級NBA季後賽。
過去Zion Williamson對戰湖人16 場比賽中，場均得到 25.4 分、6.6 個籃板和 4.7 次助攻，同時在跳投方面也表現出了一定的優勢。不過對上詹皇，Zion Williamson必須要證明自己，兩人同場對戰，Zion Williamson與詹皇的歷史戰績為1勝7負，而這兩位前第一順位新秀長期以來一直被相互聯繫和比較。
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