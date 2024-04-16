快訊／黃子佼犯法張小燕發聲！心碎愧對孟耿如「我頭都抬不起來」

張小燕臉丟光、抬不起頭！莎莉夫人戳這點：妳對不起孟耿如而已嗎

▲張小燕心聲被友人曝光，莎莉夫人認為她依然袒護黃子佼，「對不起孟耿如而已？」（圖／NOWnews資料照）
▲張小燕心聲被友人曝光，莎莉夫人認為她依然袒護黃子佼，「對不起孟耿如而已？」（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

黃子佼早年涉嫌對懷有星夢的少女伸狼爪，其中一件強制性交指控被列他字案被告，另購買7部性虐待、偷拍未成年少女影片，被害人年紀最小僅12歲，此部分遭受緩起訴處分。張小燕昨（15）日被曝光和友人的通訊軟體對話，坦言後悔讓孟耿如嫁給愛徒黃子佼，「一輩子沒有這樣怕見人」，媒體人兼作家莎莉夫人認為，張小燕只提及孟耿如，看似依然護著黃子佼，要她拿出氣魄公開呼籲：「黃子佼永遠退出演藝圈！」

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張小燕向閨密表示，自己受傷至極、打擊甚大，「臉也沒了心也碎了...我真的頭都抬不起」，坦言很多事情都被矇在鼓裡，「覺得對不起耿如，如果早知道我絕不會讓她嫁給他」，強調自己的無知讓她對孟耿如很歉疚，無法面對對方。

對於張小燕的心裡話，莎莉夫人不以為然，發文表示：「原來，黃子佼的惡行之於德高望重的妳來說，妳『對不起孟耿如』而已。其他少女的傷，不亞於孟耿如，儘管傷害是不能比較的。」希望張小燕以公司老闆身分，拿出之前要染毒的大炳退出演藝圈的氣魄，要求黃子佼全盤托出案情並公開呼籲：「黃子佼永遠退出演藝圈，幕前、幕後永不見！」

▲莎莉夫人全文。（圖／莎莉夫人臉書）
▲莎莉夫人全文。（圖／莎莉夫人臉書）
網友留言附和：「個人覺得，依照她那個精明的個性，她不會不知道」、「我就問受害者那些女孩所受的傷她是體會不到膩？孟就算受傷痛苦好了，也是她自己選的」、「以為是孟耿如她爸媽的發言...」、「為演藝圈大姊頭，她這樣真的不行！」

另有網友客觀表示：「普世價值是，挺自己人。在演藝圈解釋是，小燕姐多好啊！再怎麼樣都會挺自己人！這才是大姐大！在演藝人員而言，一個會不管如何都會挺自己人，更是令人讚賞的經紀人。所以妳（張小燕）不要再幫倒忙了！其實就是交給司法即可。」

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