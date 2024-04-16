張小燕臉丟光、抬不起頭！莎莉夫人戳這點：妳對不起孟耿如而已嗎

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對於張小燕的心裡話，莎莉夫人不以為然，發文表示：「原來，黃子佼的惡行之於德高望重的妳來說，妳『對不起孟耿如』而已。其他少女的傷，不亞於孟耿如，儘管傷害是不能比較的。」希望張小燕以公司老闆身分，拿出之前要染毒的大炳退出演藝圈的氣魄，要求黃子佼全盤托出案情，並公開呼籲：「黃子佼永遠退出演藝圈，幕前、幕後永不見！」
網友留言附和：「個人覺得，依照她那個精明的個性，她不會不知道」、「我就問受害者那些女孩所受的傷她是體會不到膩？孟就算受傷痛苦好了，也是她自己選的」、「以為是孟耿如她爸媽的發言...」、「為演藝圈大姊頭，她這樣真的不行！」
另有網友客觀表示：「普世價值是，挺自己人。在演藝圈解釋是，小燕姐多好啊！再怎麼樣都會挺自己人！這才是大姐大！在演藝人員而言，一個會不管如何都會挺自己人，更是令人讚賞的經紀人。所以妳（張小燕）不要再幫倒忙了！其實就是交給司法即可。」
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