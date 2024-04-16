室內又濕又悶！7款免插電「除濕小物」被推爆　0成本暖暖包排第3

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觀察近三個月網友針對「除濕小物」相關話題的討論，可以發現市面上常見的「除濕劑」是許多網友認為相當經濟實惠的抗潮濕小物。其主要成分通常為氯化鈣，乾燥時會呈現白色固體狀，在吸收空氣中的水分後會潮解成液體，藉此幫助調節室內濕度。
而除濕劑通常會以袋狀或盒狀形式出售，無論是放置還是更換都相當便利，適合擺設在書櫃或衣櫥等密閉空間，有網友就表示「為了適應北部潮濕的空氣，現在都會習慣在宿舍衣架上掛除濕袋」、「我喜歡在櫥櫃裡放除濕盒，看到白色顆粒都變成水還會有莫名的成就感」。不過，也有民眾提醒除濕劑中的溶液酸鹼值較高，可能對皮膚和衣物造成損害，在使用過程中應該慎防打翻或漏液，以免造成不必要的污染或耗損。
「木炭」不僅除濕還能除臭
而「木炭及竹炭」同樣是近年流行的天然防潮小物，由於這些天然碳材料的表面佈滿許多孔洞，具有優異的吸附濕氣與空間異味能力，因此被廣泛應用於家居環境中。民眾可以用布料或透氣紙張包裹木炭或竹炭，並放置於鞋櫃及衣櫥等潮濕的地方，既可以達到除濕的效果，又能去除異味。
一名網友就在討論區請益「台北整天都濕答答的，租屋處潮濕該如何處理」，吸引熱心網友回覆「我會放一些用袋子包起來的竹炭來除溼」、「可以在網路上買竹炭包，很便宜而且不只除濕還能除臭」、「下雨天鞋子臭臭濕濕的也可以放竹炭包，鞋子隔天就會成功變乾爽」，認為炭材的乾燥和除臭效果都相當理想。
用過的暖暖包、報紙、茶葉與咖啡渣
除此之外部分網友也提到，使用過後的「暖暖包」不必急著丟棄，因其包含活性碳、蛭石等成分，亦有簡單除溼的效果，推薦將其「塞鞋子」、「丟進衣櫃」等，作為乾燥劑再度利用。
你還知道哪些除濕小物呢？保持室內乾爽不僅可以提升生活品質，還能使得身心狀況更加健康。如果你還在煩惱該如何除濕的話，不妨參考看看網友的討論內容，根據實際需求與居住環境來找出適合的除濕小物，為自己打造一個清爽又舒適的生活空間吧。