路跑／北京馬拉松造假事件新進展！非洲選手喊冤：我們只是配速員

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據媒體《BBC》的報導指出，Willy Mnangat受訪時表示，包含自己在內的3人其實都是何杰的領跑員，總共有4人被邀請來幫助何杰打破中國的半馬紀錄，也就是1小時2分33秒，但最終何杰只跑出1分03分44秒。
此外，Willy Mnangat喊冤說道：「我去那裡不是為了參加比賽，對我來說，這不算是一場競爭很激烈的比賽。」並補充：「我不知道為什麼我被別上號碼牌，而不是被標記為配速員。我的工作是設定節奏，幫助他獲勝，雖然很可惜他沒有打破全國紀錄。」
北京體育局官方已發出聲明，目前內部正在調查這一事件，若有結果會再向外界公布，而Willy Mnangat受訪說出的這一段話，也讓造假事件的真相變得更加撲朔迷離。
面對外界的懷疑，何杰發表聲明表示，自己是這個事件的受害者，在個人微博上回應：「上了賽場我的職業素養不允許我退賽，我也不需要這個冠軍去證明自己。我想不用過多和大家贅述，謝謝大家對阿杰的理解支持。現在收到很多不友好的評論和私信，確實讓我本人感到心寒和不解。」
25歲的何杰可以說是中國馬拉松界最備受期待的一員，他曾在去年的無錫馬拉松跑出2小時7分30秒，突破15年前由任龍雲在2007年北京馬拉松寫下的紀錄，並在今年大幅進步，只花費2小時06分57秒成績完賽，帶領中國馬拉松進入「206時代」。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁