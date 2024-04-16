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路跑／北京馬拉松造假事件新進展！非洲選手喊冤：我們只是配速員

▲北京14日舉行半程馬拉松賽，男子組由馬拉松中國全國紀錄保持者何杰奪冠，但賽事末段卻出現原本領先的3名非洲選手疑似「護送」何杰的情況，遭質疑造假。（圖／NOWnews資料照）
▲北京14日舉行半程馬拉松賽，男子組由馬拉松中國全國紀錄保持者何杰奪冠，但賽事末段卻出現原本領先的3名非洲選手疑似「護送」何杰的情況，遭質疑造假。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/綜合報導

北京半程馬拉松賽近日傳出疑似造假風波，領先的3名非洲選手疑似刻意讓中國地主選手何杰超前，並讓何杰拿下最終的冠軍。相關媒體訪問到其中1名非洲選手Willy Mnangat，他表示自己只是被邀請到配速員，但不知道為什麼被別上了號碼牌。

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在影片中可以看到，出現在中國選手何杰身邊的3名選手，分別為肯亞的Robert Keter、Willy Mnangat和衣索比亞的Dejene Hailu，他們刻意在終點線前放慢腳步，並向身旁的何杰揮手致意。

根據媒體《BBC》的報導指出，Willy Mnangat受訪時表示，包含自己在內的3人其實都是何杰的領跑員，總共有4人被邀請來幫助何杰打破中國的半馬紀錄，也就是1小時2分33秒，但最終何杰只跑出1分03分44秒。

此外，Willy Mnangat喊冤說道：「我去那裡不是為了參加比賽，對我來說，這不算是一場競爭很激烈的比賽。」並補充：「我不知道為什麼我被別上號碼牌，而不是被標記為配速員。我的工作是設定節奏，幫助他獲勝，雖然很可惜他沒有打破全國紀錄。」

北京體育局官方已發出聲明，目前內部正在調查這一事件，若有結果會再向外界公布，而Willy Mnangat受訪說出的這一段話，也讓造假事件的真相變得更加撲朔迷離。

▲北京半程馬拉松賽，3名非洲選手疑似「護送」何杰的情況，訪問喊冤：我們只是配速員。（圖／擷取自YouTube）
▲北京半程馬拉松賽，3名非洲選手疑似「護送」何杰的情況，訪問喊冤：我們只是配速員。（圖／擷取自YouTube）
面對外界的懷疑，何杰發表聲明表示，自己是這個事件的受害者，在個人微博上回應：「上了賽場我的職業素養不允許我退賽，我也不需要這個冠軍去證明自己。我想不用過多和大家贅述，謝謝大家對阿杰的理解支持。現在收到很多不友好的評論和私信，確實讓我本人感到心寒和不解。」

25歲的何杰可以說是中國馬拉松界最備受期待的一員，他曾在去年的無錫馬拉松跑出2小時7分30秒，突破15年前由任龍雲在2007年北京馬拉松寫下的紀錄，並在今年大幅進步，只花費2小時06分57秒成績完賽，帶領中國馬拉松進入「206時代」。

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