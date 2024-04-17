影／冷氣開機前「3步驟」必看！超省電　專家教：臭味1動作就解決

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步驟1：清潔確認
黃智延提醒，冷氣隔一段時間沒使用，開機前要先清潔室內機出風口，可運用專用冷氣出風口防霉清潔棒，快速清潔出風口。再來，輕輕打開室內機機蓋，取出濾網並以清水沖洗，注意不要過度刷洗，以免造成濾網損壞，而且清洗後記得要陰乾後再裝回，切記不要放在太陽下曝曬，以免濾網變質脆化。同時，取出及安裝濾網時也要注意別碰到鰭片，以免手指遭鰭片刮、割傷。
步驟2：檢查室外機
部分冷氣室外機安裝處受限空間，可能不易進行檢修。黃智延提醒，檢查室外機的最高原則時要留意安全，以雙腳站在陽台內、雙手碰得到的為主，先去除遮蔽的障礙物後，檢查室外機靠近建築物一側的鰭片，可用烤肉刷等軟硬適中的刷子，保持方向一制、如上到下或左到右，輕輕刷去附著其上的灰塵等髒污。注意別碰到鰭片，以免遭刮、割傷。
清潔鰭片後，可以敲一敲室外機，避免因長時間沒使用，讓小鳥、蜜蜂等小動物跑進去築巢，敲一敲可以提醒牠們該退房了。曾發現有客戶的冷氣室外機裡面被築了蜂窩，若是沒發現就開機運作，不只蜂巢被毀掉，也可能造成葉片損害，得額外負擔維修費。
步驟3：開機檢查
黃智延提醒，開機前要先注意遙控器電源，運轉後先到放置室外機處，聽聽看運轉聲有沒有特別大聲或是有「叩隆叩隆」等異音，如果有出現異常聲音，要趕緊先關店冷氣，並通知原廠來檢修。
若室外機運轉正常，沒有異音，則要回到室內機出風口下方，看看吹出來的風是冷的還是涼的，如果只是涼風，可能是冷媒不足或是冷媒漏了，也建議找原廠進行檢修。
📌冷氣濾網多久要清潔一次？
黃智延建議，平均約2~3周可將濾網拆下來清洗，若用冷氣較為頻繁與時間較長，可以縮短清洗時間。
📌冷氣有霉味等異味該怎麼辦？
若吹冷氣時聞到霉味甚至是汗臭味，黃智延建議，可將冷氣溫度調低2~3度，就能暫時解決臭味問題，原理就是像把廚餘冰在冷凍庫，就不會有臭味一樣。但要徹底解決異味，關鍵還是在冷氣機清洗，可使用坊間的冷氣機清潔劑救急，但避免各廠機型差異，可能釀排水管堵塞等，不建議太常自己用清潔劑清洗，可2~3年找專人進行深度冷氣清洗為佳。
此外，若是開機1個小時後，還是覺得不夠冷，建議可預約特力屋社區管家免費到府評估，了解是不是冷房能力與環境空間不符，或是冷氣機過於老舊，甚至是放在不對的位置等，社區管家都可協助進行成本估算與現況評估。
黃智延分享，從3月中起，社區管家線上預約4~5成是冷氣評估，問題包含冷氣不會冷、怎麼保養，甚至是不會洗濾網等都有，都可免費到府教學與協助。他提醒，夏季愈來愈熱，提醒冷氣運作時找專人評估，選擇合格廠商與多工種服務，處理冷氣空調維護時，對空間規劃做些評估。