停電「電器插頭要拔嗎」！水電技師解答　台電認：加裝1物可保護

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但專業水電技師李金祥表示，由於目前新出廠的電器，像是電視、冷氣機、冰箱，都有全電壓設計，可以承受100伏特到240伏特的電壓，只要瞬間電壓不超過240伏特，基本上並不會造成電器損壞。加上停電時，具有自保功能的電器，都會自動關機，就算突然復電，也不會自動開機，因此造成損害的機率微乎其微。
因此，對於停電時要先關掉總電源再拔掉插頭，才能防止電器損壞的說法，李金祥認為由於現在家用電器設計，已經有停電自動斷電的功能，並不需要多此一舉。
以一般家庭來說，最有可能受到突波影響的情況，就是配有電路板的電話交換機，或是火災受訊總機，交換機因為有不斷電設計，遇到停電後瞬間復電，過強的突波可能會讓電路板短路甚至燒毀。李金祥建議，像是智慧宅或是家中有交換機的住宅，最好能配備穩定的電壓設備。
常見的家用穩定電壓設備，分成穩壓器跟突波吸收器兩種，以同樣10kVA規格相比，穩壓器要3～5萬元，突波吸收器卻只要1/3價錢，且只要裝在配電盤上，就可以協助排除不正常的電壓、電波，更適合小家庭使用。另一種方法，就是在總開關箱內設置過電流保護裝置（無熔線斷路器）與漏電斷路器，萬一電力過載或漏電，即具有可自行斷電的保護裝置，保護家電因停電帶來突波可能造成的損害。
此外，家電代理商RELON也在官網提醒，一般來說，冰箱若停電時間超過4小時，就要注意冷藏食材是否有壞掉的疑慮，而冷凍庫(櫃)在半滿的情況下，可保存24小時；全滿的情況下，可保存48小時，但如果食物出現異常的氣味、顏色、紋理，則為了健康著想有疑慮的食材應直接捨棄。