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停電「電器插頭要拔嗎」！水電技師解答　台電認：加裝1物可保護

▲突然停電或跳電時，電器插頭沒有馬上拔掉，會讓家電在覆電時「全滅」嗎？水電技師解答了。圖為台北電器展。（圖／記者周淑萍攝）
▲突然停電或跳電時，電器插頭沒有馬上拔掉，會讓家電在覆電時「全滅」嗎？水電技師解答了。圖為台北電器展。（圖／記者周淑萍攝）

記者徐銘穗/綜合報導

桃園昨（16）大園、中壢青埔及龜山等3行政區陸續停電，累計近萬戶受影響。突然停電或跳電時，江湖流傳有「2動作」要先做，1是先關閉總電源、2是把容易損壞的電器如冷氣、冰箱、微波爐等插頭先拔掉，避免復電時「電器全滅」。對此，專業水電技師解惑，其實現在家電設計已有停電自動斷電功能，不需要多此一舉。台電認證此專業見解，也建議可加裝1設備保護電器。

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台電月刊》報導，停電後恢復供電時，瞬間飆高的電壓，被稱為突波電壓（突壓），因為超過一般電器標準的110伏特或220伏特，可能導致具備IC電路板的電子式電器，因無法承載過高電壓而故障。

▲英國省錢網站Discount Code專家拉琪分享，即使是冰箱、電視及手機充電器等處於待機狀態，仍然會有驚人的耗電量。（示意圖／記者賴禹妡攝）
▲水電技師李金祥認為，目前家電設計已有停電自動斷電功能，因此停電時不用先拔掉插頭。（示意圖／記者賴禹妡攝）
但專業水電技師李金祥表示，由於目前新出廠的電器，像是電視、冷氣機、冰箱，都有全電壓設計，可以承受100伏特到240伏特的電壓，只要瞬間電壓不超過240伏特，基本上並不會造成電器損壞。加上停電時，具有自保功能的電器，都會自動關機，就算突然復電，也不會自動開機，因此造成損害的機率微乎其微。

因此，對於停電時要先關掉總電源再拔掉插頭，才能防止電器損壞的說法，李金祥認為由於現在家用電器設計，已經有停電自動斷電的功能，並不需要多此一舉。

▲若擔心家電受復電時的突波影響，台電建議可加裝突波吸收器。（圖／翻攝台電月刊）
▲若擔心家電受復電時的突波影響，台電建議可加裝突波吸收器。（圖／翻攝台電月刊）
以一般家庭來說，最有可能受到突波影響的情況，就是配有電路板的電話交換機，或是火災受訊總機，交換機因為有不斷電設計，遇到停電後瞬間復電，過強的突波可能會讓電路板短路甚至燒毀。李金祥建議，像是智慧宅或是家中有交換機的住宅，最好能配備穩定的電壓設備。

常見的家用穩定電壓設備，分成穩壓器跟突波吸收器兩種，以同樣10kVA規格相比，穩壓器要3～5萬元，突波吸收器卻只要1/3價錢，且只要裝在配電盤上，就可以協助排除不正常的電壓、電波，更適合小家庭使用。另一種方法，就是在總開關箱內設置過電流保護裝置（無熔線斷路器）與漏電斷路器，萬一電力過載或漏電，即具有可自行斷電的保護裝置，保護家電因停電帶來突波可能造成的損害。

此外，家電代理商RELON也在官網提醒，一般來說，冰箱若停電時間超過4小時，就要注意冷藏食材是否有壞掉的疑慮，而冷凍庫(櫃)在半滿的情況下，可保存24小時；全滿的情況下，可保存48小時，但如果食物出現異常的氣味、顏色、紋理，則為了健康著想有疑慮的食材應直接捨棄。

▲更換1及能效的冷氣機、電冰箱，每台補助3000元，而且不限數量；此外，更換節能瓦斯爐、熱水器美台最高也可領3000元。（示意圖／取自Pexels）
▲停電時，冷凍庫在半滿的情況下，可保存24小時；全滿的情況下，可保存48小時。（示意圖／取自Pexels）

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