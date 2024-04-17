市場買回來的溫體豬肉要不要洗？譚敦慈私房招式完全顛覆且去腥味
蘇丹紅、寶林事件等食安連環爆，讓民眾對於外食不免心驚驚，轉而在家自行開伙，但如果沒有處理好食材可能反而會吃壞肚子，其中從市場買回來的「溫體豬肉」該不該洗？無毒教母譚敦慈私房秘招是「先煮再洗」避免細菌飛濺污染到其他食材。
記者周淑萍/綜合報導
根據據美國疾病管制與預防中心（CDC）說明，清洗豬肉時容易讓細菌隨著水氣噴散到水槽、流理台、廚房各個角落，甚至是料理者的身上，一不小心還可能汙染到廚房食材、水果等，反而越洗越糟糕，恐怕將細菌吃進肚。因此，美國CDC過去列出的10大危險食安錯誤行為，其中「清洗生肉」就榜上有名。
至於需不需要洗生的雞肉、豬肉？譚敦慈表示其實是不需要的，但如果民眾覺得生肉真的要洗才會心安，其實就是用一個小盆子，搓洗後瀝乾，而在清洗的過程中，務必要注意「避免噴濺」，污染到其他食材。
📍先煮、再洗、後烹煮
以譚敦慈自己的習慣來說，在傳統市場買到的溫體肉，會把肉先放到一鍋冷水裡面，接著拿到爐火上燒開，她說在煮沸的過程中已經把沙門氏菌給消滅掉，之後再把肉拿出洗並且烹煮。她提醒，千萬不要煮一鍋熱水後再放生肉進去，因為肉是蛋白質，遇到熱會凝固，這樣血水就會在肉裡面，吃起來腥味就會非常重。
📍清洗順序：水果 > 蔬菜 >肉類
她也提醒，食材不要買過量，新鮮的食物才是最好的。另外，要掌握清洗食材的順序：水果 > 蔬菜 > 最後才洗肉類食物，且生食、熟食的刀子和砧板也一定要分開才不會把細菌吃進肚。
食藥署針對「市場買回來的豬肉，要不要先洗過?」也有解釋，豬肉在烹煮前若需用清水加以清潔，須注意流理台中切勿放其他食材，避免清洗肉品的過程中，噴濺至其他食材；且觸碰過生食肉品的刀子、砧板要和熟食區分，避免造成交叉污染。此外，食用豬肉要煮熟，利用高溫殺死豬肉中的微生物，才能吃得安心。