為救孫安佐被盯上！孫鵬狄鶯遭詐30萬 「騙扁小子」黃琪判刑6月
藝人孫鵬、狄鶯兒子孫安佐6年前在美國非法持槍被遣返，過程中被前科累累的「騙扁小子」黃琪（本名黃照岡）盯上，他假冒歌手張清芳前夫宋學仁秘書，向孫鵬夫婦謊稱可代為介紹律師郭上維，藉此詐得30多萬元。台北地院今（18）日審結，將黃琪依詐欺判刑6月、郭上維則依違反律師法判刑6月，皆得易科罰金，並沒收不法所得22萬、8萬元。可上訴。
社會組／綜合報導
檢方調查，2018年3月，孫安佐在美國非法持有槍彈被逮，孫鵬夫婦赴美救子，黃琪主動致電孫鵬，假冒為宋學仁秘書Amanda，並表示若孫鵬夫妻有需要，可代為介紹律師幫忙處理孫安佐官司，孫鵬夫妻因兒子即將返台，接受由郭上維擔任兒子辯護人。
郭上維先到香港與孫安佐碰面，在孫安佐返台之前，協助聲請刑事提審，卻被檢調查出，郭上維與黃琪關係密切，提審訴狀是黃琪代筆，再蓋上郭上維用印，涉違法行使律師業務，進而追究2人刑責。
檢方指出，孫鵬夫妻共支付30萬8405元訴訟費、18萬8405元律師費，以及12萬元的英文文件翻譯費，黃琪未具備律師資格，卻代為經手訴訟案件，涉嫌違反律師法、詐欺等罪，郭上維則提供章證給黃琪使用，同樣違反律師法，將2人起訴。