開箱／蕭青陽工作室！上萬唱片藏品曝　慶幸做「1裝潢」地震0災情

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設計大師的工作室究竟是何模樣？蕭青陽說，10年前去日本東京拜訪草間彌生，參觀了奈良美智對外開放的工作室，心生嚮往，開放工作室的念想在心裡放了10年，直到去年和特力屋合作夢想廚衛裝修企劃後，今年再合作系統家具，也終於讓他一圓開放工作室夢想，他笑說：「從沒想過工作室過了40年可以煥然一新，有特力屋加持，人生好像可以重新開始！」
蕭青陽細數工作室各式收藏，有90年代的音響、唱片與各式書籍，還有麵包師爸爸當年做粿的模具、爺爺分家產沒分到的圓桌，他到東南亞旅遊帶回的「守護神」雕像，超級賽亞人、Keroro軍曹、ET等公仔，自嘲：「堆得像拾荒老人一樣！」慶幸在管理師協助下，讓他的藏書全數上架，「我太太都快哭了，以前都放在地上踢來踢去」。
特力屋行銷總監張瓈今分享，去年第一次和蕭大俠合作時，帶著崇敬的精神走進其工作室，沒想到裡面堆滿了紙箱，「沒有地方走、沒有地方坐」，今年有幸再與大俠合作，也知道他整理工作室的想法，已經想了10年，因此從半年前開始推動整理，讓大俠無數的獎盃獎座有機會好好收納重現，打造成蕭大俠個人藏品博物館。
張瓈今指出，合作過程中彼此激盪出很多火花，例如過往大家對系統櫃的想像，就是所有門片都要蓋住，但蕭青陽卻不想通通遮起來，因此衍生利用滑門做半開放設計。
蕭青陽形容說：「我覺得特力屋像組合積木，設計師只要自己有想法，你就可以組合成自己的城堡，可以透過專業管理師，組成任何你想要的紫色餐廳或現代博物館。」
而他最享受黑色酒吧風小廚房，到了晚上喝杯小酒，犒賞自己。不過，蕭青陽也自招，自己每2~3天就會有新的想法，「很多細節我不斷地調整」，但管理師都一一接招，讓他大開眼界。
蕭青陽也分享，4月3日花蓮大地震當天，從住家趕來工作室前憂心忡忡，深怕收藏寶貝傳出災情，幸好一開門驚見它們都好好的，沒有任何一個掉落受損，直言：「還好有做系統櫃！」
不過，蕭青陽仍有小缺憾，那就是他收藏的唱片實在太多，有超過上萬件，目前工作室公開展現的約莫只有1/5，他笑說：「管理師說如果要全部展示出來，可能要再買一間房子了！」據實價揭露，蕭大俠永和工作室總價約在3500萬元上下。
特力屋零售事業群總經理張栢青表示，去年和蕭大俠合作夢想廚衛，帶動業績兩位數成長，今年再次合作，聚焦系統家具，兼具兩大特色，環保與安全，且報價各分店一致、公開透明，也期待能藉此次合作，能讓大眾認識系統家具特色。