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開箱／蕭青陽工作室！上萬唱片藏品曝　慶幸做「1裝潢」地震0災情

▲設計大師蕭青陽今（18）公開永和工作室，室內50多坪空間擺滿上萬唱片、書籍與旅遊戰利品等藏品。（圖／記者徐銘穗攝）
▲設計大師蕭青陽今（18）公開永和工作室，室內50多坪空間擺滿上萬唱片、書籍與旅遊戰利品等藏品。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

人稱「大俠」的葛萊美最佳唱片包裝設計獎得主蕭青陽，今（18）公開和特力屋攜手打造的永和工作室，50出頭的室內空間擺滿上萬唱片、書籍與旅遊戰利品、黑膠唱片機、音響等藏品，幾乎8成都採開放式層架堆疊收納。蕭青陽分享，4月3日花蓮大地震當天，從住家趕來工作室前憂心忡忡，深怕收藏寶貝傳出災情，幸好一開門驚見它們都好好的，沒有任何一個掉落受損，直言：「還好有做系統櫃！」

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58歲的蕭青陽，畢業於復興商工美工科，18歲踏入唱片領域，耕耘設計生涯約40年，2005年以第一位華人設計師身分，首次入圍美國音樂至高殿堂葛萊美獎，爾後18年7度入圍，去年和女兒蕭君恬攜手操刀的《淡蘭古道三部曲》原聲帶專輯《Beginningless Beginning》，獲得美國第65屆葛萊美獎「最佳唱片包裝設計獎」。

▲蕭青陽獎盃展示區，透過系統櫃結合特殊玻璃材質，更添質感。（圖／記者徐銘穗攝）
▲蕭青陽獎盃展示區，透過系統櫃結合特殊玻璃材質，更添質感。（圖／記者徐銘穗攝）
設計大師的工作室究竟是何模樣？蕭青陽說，10年前去日本東京拜訪草間彌生，參觀了奈良美智對外開放的工作室，心生嚮往，開放工作室的念想在心裡放了10年，直到去年和特力屋合作夢想廚衛裝修企劃後，今年再合作系統家具，也終於讓他一圓開放工作室夢想，他笑說：「從沒想過工作室過了40年可以煥然一新，有特力屋加持，人生好像可以重新開始！」

▲開放式層架展示蕭青陽旅遊戰利品「守護神」雕像，還有各式90年代音響，所幸在403地震中都沒發生災情。（圖／記者徐銘穗攝）
▲開放式層架展示蕭青陽旅遊戰利品「守護神」雕像，還有各式90年代音響，所幸在403地震中都沒發生災情。（圖／記者徐銘穗攝）
蕭青陽細數工作室各式收藏，有90年代的音響、唱片與各式書籍，還有麵包師爸爸當年做粿的模具、爺爺分家產沒分到的圓桌，他到東南亞旅遊帶回的「守護神」雕像，超級賽亞人、Keroro軍曹、ET等公仔，自嘲：「堆得像拾荒老人一樣！」慶幸在管理師協助下，讓他的藏書全數上架，「我太太都快哭了，以前都放在地上踢來踢去」。

▲蕭青陽工作空間。（圖／記者徐銘穗攝）
▲蕭青陽工作空間。（圖／記者徐銘穗攝）
▲舊時代五斗櫃。（圖／記者徐銘穗攝）
▲舊時代五斗櫃。（圖／記者徐銘穗攝）
▲收納了蕭青陽麵包師爸爸昔日用的模具。（圖／記者徐銘穗攝）
▲收納了蕭青陽麵包師爸爸昔日用的模具。（圖／記者徐銘穗攝）
▲五斗櫃內也有活字印刷。（圖／記者徐銘穗攝）
▲五斗櫃內也有活字印刷。（圖／記者徐銘穗攝）
特力屋行銷總監張瓈今分享，去年第一次和蕭大俠合作時，帶著崇敬的精神走進其工作室，沒想到裡面堆滿了紙箱，「沒有地方走、沒有地方坐」，今年有幸再與大俠合作，也知道他整理工作室的想法，已經想了10年，因此從半年前開始推動整理，讓大俠無數的獎盃獎座有機會好好收納重現，打造成蕭大俠個人藏品博物館。

張瓈今指出，合作過程中彼此激盪出很多火花，例如過往大家對系統櫃的想像，就是所有門片都要蓋住，但蕭青陽卻不想通通遮起來，因此衍生利用滑門做半開放設計。

▲左起特力屋零售事業群總經理張栢青、蕭青陽、特力屋行銷總監張瓈今。後方的「拉門櫃」只用4片門板，打造空間層次感。（圖／記者徐銘穗攝）
▲左起特力屋零售事業群總經理張栢青、蕭青陽、特力屋行銷總監張瓈今。後方的「拉門櫃」只用4片門板，打造空間層次感。（圖／記者徐銘穗攝）
蕭青陽形容說：「我覺得特力屋像組合積木，設計師只要自己有想法，你就可以組合成自己的城堡，可以透過專業管理師，組成任何你想要的紫色餐廳或現代博物館。」

而他最享受黑色酒吧風小廚房，到了晚上喝杯小酒，犒賞自己。不過，蕭青陽也自招，自己每2~3天就會有新的想法，「很多細節我不斷地調整」，但管理師都一一接招，讓他大開眼界。

▲蕭青陽晚上犒賞自己的黑色酒吧風小廚房。（圖／記者徐銘穗攝）
▲蕭青陽晚上犒賞自己的黑色酒吧風小廚房。（圖／記者徐銘穗攝）
▲廚房一側牆面利用洞洞板進行收納。（圖／記者徐銘穗攝）
▲廚房一側牆面利用洞洞板進行收納。（圖／記者徐銘穗攝）
蕭青陽也分享，4月3日花蓮大地震當天，從住家趕來工作室前憂心忡忡，深怕收藏寶貝傳出災情，幸好一開門驚見它們都好好的，沒有任何一個掉落受損，直言：「還好有做系統櫃！」

不過，蕭青陽仍有小缺憾，那就是他收藏的唱片實在太多，有超過上萬件，目前工作室公開展現的約莫只有1/5，他笑說：「管理師說如果要全部展示出來，可能要再買一間房子了！」據實價揭露，蕭大俠永和工作室總價約在3500萬元上下。

▲蕭青陽工作室展出的唱片，只有其全部收藏的1/5。（圖／記者徐銘穗攝）
▲蕭青陽分享最愛的音樂是爵士與饒舌。（圖／記者徐銘穗攝）
▲蕭青陽分享最愛的音樂是爵士與饒舌。（圖／記者徐銘穗攝）
▲蕭青陽工作室展出的唱片，只有其全部收藏的1/5。（圖／記者徐銘穗攝）
特力屋零售事業群總經理張栢青表示，去年和蕭大俠合作夢想廚衛，帶動業績兩位數成長，今年再次合作，聚焦系統家具，兼具兩大特色，環保與安全，且報價各分店一致、公開透明，也期待能藉此次合作，能讓大眾認識系統家具特色。

▲蕭青陽收藏的黑膠唱片機。（圖／記者徐銘穗攝）
▲蕭青陽收藏的黑膠唱片機。（圖／記者徐銘穗攝）
▲蕭青陽工作室陽台看出去正是八二三紀念公園（4號公園），舉目是一片宜人的綠。（圖／記者徐銘穗攝）
▲蕭青陽工作室陽台看出去正是八二三紀念公園（4號公園），舉目是一片宜人的綠。（圖／記者徐銘穗攝）
▲蕭青陽分享工作室陽台還藏有收納小細節，展示藏品。（圖／記者徐銘穗攝）
▲蕭青陽分享工作室陽台還藏有收納小細節，展示藏品。（圖／記者徐銘穗攝）

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