14顆綠卵大量出沒！荔枝椿象毒液害皮膚潰爛　卵怎麼清、自保整理

我是廣告 請繼續往下閱讀
屏東縣農業處指出，荔枝椿象為半翅目、荔椿科害蟲，俗稱「臭屁蟲」、「臭椿象」或「荔椿」等。荔枝椿象喜歡在荔枝、龍眼或欒樹等無患子科植物的花穗或枝梢吸食樹液，造成導致落花、落果，並造成嫩枝及幼果枯萎或果皮黑化等徵狀，越冬成蟲即開始活動。1年只發生1世代，生活史包括卵、若蟲及成蟲等3個時期。
動植物防疫檢疫局出版的《植物保護圖鑑》指出，荔枝椿象成蟲的外觀呈盾形，為黃褐色。荔枝椿象受到驚擾時，會噴射出具腐蝕性臭液來自衛，如觸及人體皮膚或眼睛，可造成灼傷般的潰爛，相當疼痛，另要小心其自樹上掉落時不慎接觸，以避免對人體造成傷害。
📌荔枝椿象什麼狀況會噴毒液？被噴到怎麼辦？
荔枝椿象在受到刺激時會噴毒，像是按壓、碰撞蟲體、搖動他們停棲的枝條都可能造成椿象噴出毒液。假如皮膚不小心被荔枝椿象噴濺到時，不能直接用手或用面紙擦拭皮膚，以防止擴大灼傷的面積，處理方式要用大量清水或礦泉水沖洗患部。
📌荔枝椿象的卵要怎麼處理？有毒嗎？
荔枝椿象卵的形狀為接近圓球體，直徑2.5～2.7公釐，常是14粒相聚成塊。卵孵化期為10到14天，初生的卵為淡綠色，接近孵化時會由黃褐色、灰褐色轉至紫紅色。但天氣愈溫暖，卵孵化速度會愈快。
農委會建議，因卵無毒，在仍為綠或黃色有些硬度時，就用木片或其他工具其移除，並以塑膠袋密封即可 ，卵沒空氣就會死亡，避免荔枝椿象孵化造成危害。勇者可拿衛生紙直接捏死，因其沒有毒液故不用怕受到傷害。
📌遇到荔枝椿象該怎麼辦？
如果在戶外遇到荔枝椿象時，應該盡量避免接觸，若一定要擊殺則建議用鞋子或樹枝，原則上要讓肌膚遠離毒腺20公分以上，若是已經爬到身上了，就拿樹枝輕輕撥掉，千萬不要用手按壓或是碰觸蟲體。
另外若在住家陽台遇到荔枝椿象，可用「肥皂水」殺蟲。台大昆蟲研究所證明肥皂水能有效殺死荔枝椿象「若蟲」，對環境也相對安全。
將市售註有皂化成分的清潔劑加水稀釋100至300倍後，瞄準若蟲呼吸器官所在的腹部，效果最好，約1分鐘內其就會停止活動進而死亡。若荔枝椿象趴在枝條上，噴霧時水量要足夠，讓水流到牠的腹面。不過，肥皂水對成蟲較無效果。
📌要如何消滅、防治荔枝椿象？
變美食消滅：林業署近期祭出消滅荔枝椿象新招，把荔枝椿象用「鹹酥雞」手法油炸來吃，還可磨成碎片後製成抹醬搭配麵包食用，藉此消除民眾對於把整隻蟲吃下肚的恐懼感。不過，對海鮮過敏者不建議食用。
化學防治：由於成蟲越冬後會大量消耗體內脂肪，對藥劑的敏感度較高，加上氣候冷涼，行動較為遲緩，故此時期為化學防治最佳時期，防治用藥可參考植物保護資訊系統。
生物防治：荔枝與龍眼開花期間，應停止藥劑防治，藉此提高蜜蜂授粉，同時適值荔枝椿象產卵期，可配合釋放平腹小蜂，減少荔枝椿象族群數量。
獎金防治：彰化縣2021年為了防治荔枝椿象蟲害，編列66萬獎金，收購蟲卵片，結果實施第1個月就超標，獎金不夠發而喊卡，冠軍交了4萬多片蟲卵片，進帳20多萬。