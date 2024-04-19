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14顆綠卵大量出沒！荔枝椿象毒液害皮膚潰爛　卵怎麼清、自保整理

▲荔枝椿象常在紗窗或潮濕衣服上產卵，而且一次一定產14顆綠卵。（圖／記者徐銘穗攝）
▲荔枝椿象常在紗窗或潮濕衣服上產卵，而且一次一定產14顆綠卵。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

「14顆綠卵」大量出沒中！每年4~5月是荔枝椿象產卵期，牠們常在紗窗或是潮濕衣服上產卵，而且有強迫症的牠們，一次都一定會產下14顆綠色的卵。然而，荔枝椿象是近年危害荔枝、龍眼的外來害蟲，要是不小心被其毒液噴到，還會造成皮膚潰爛。《NOWnews今日新聞》整理荔枝椿象危害、如何消滅荔枝椿象、卵要怎麼清理、被毒液噴到怎麼辦等資訊，帶讀者一文掌握。

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📌荔枝椿象是什麼？會帶來什麼危害？

屏東縣農業處指出，荔枝椿象為半翅目、荔椿科害蟲，俗稱「臭屁蟲」、「臭椿象」或「荔椿」等。荔枝椿象喜歡在荔枝、龍眼或欒樹等無患子科植物的花穗或枝梢吸食樹液，造成導致落花、落果，並造成嫩枝及幼果枯萎或果皮黑化等徵狀，越冬成蟲即開始活動。1年只發生1世代，生活史包括卵、若蟲及成蟲等3個時期。

▲荔枝椿象卵孵化時會轉為紫紅色，剛孵出的「若蟲」是紅色。（圖／高雄市農業局提供）
▲荔枝椿象卵孵化時會轉為紫紅色，剛孵出的「若蟲」是紅色。（圖／高雄市農業局提供）
▲荔枝椿象逐漸成熟的若蟲。（圖／高雄市農業局提供）
▲荔枝椿象逐漸成熟的若蟲。（圖／高雄市農業局提供）
動植物防疫檢疫局出版的《植物保護圖鑑》指出，荔枝椿象成蟲的外觀呈盾形，為黃褐色。荔枝椿象受到驚擾時，會噴射出具腐蝕性臭液來自衛，如觸及人體皮膚或眼睛，可造成灼傷般的潰爛，相當疼痛，另要小心其自樹上掉落時不慎接觸，以避免對人體造成傷害。

📌荔枝椿象什麼狀況會噴毒液？被噴到怎麼辦？

荔枝椿象在受到刺激時會噴毒，像是按壓、碰撞蟲體、搖動他們停棲的枝條都可能造成椿象噴出毒液。假如皮膚不小心被荔枝椿象噴濺到時，不能直接用手或用面紙擦拭皮膚，以防止擴大灼傷的面積，處理方式要用大量清水或礦泉水沖洗患部。

📌荔枝椿象的卵要怎麼處理？有毒嗎？

荔枝椿象卵的形狀為接近圓球體，直徑2.5～2.7公釐，常是14粒相聚成塊。卵孵化期為10到14天，初生的卵為淡綠色，接近孵化時會由黃褐色、灰褐色轉至紫紅色。但天氣愈溫暖，卵孵化速度會愈快。

農委會建議，因卵無毒，在仍為綠或黃色有些硬度時，就用木片或其他工具其移除，並以塑膠袋密封即可 ，卵沒空氣就會死亡，避免荔枝椿象孵化造成危害。勇者可拿衛生紙直接捏死，因其沒有毒液故不用怕受到傷害。

▲荔枝椿象的卵排列偶而會出現不同形狀，但數一數，一定都是14顆。（圖／記者徐銘穗攝）
▲荔枝椿象的卵排列偶而會出現不同形狀，但數一數，一定都是14顆。（圖／記者徐銘穗攝）
📌遇到荔枝椿象該怎麼辦？

如果在戶外遇到荔枝椿象時，應該盡量避免接觸，若一定要擊殺則建議用鞋子或樹枝，原則上要讓肌膚遠離毒腺20公分以上，若是已經爬到身上了，就拿樹枝輕輕撥掉，千萬不要用手按壓或是碰觸蟲體。

另外若在住家陽台遇到荔枝椿象，可用「肥皂水」殺蟲。台大昆蟲研究所證明肥皂水能有效殺死荔枝椿象「若蟲」，對環境也相對安全。

將市售註有皂化成分的清潔劑加水稀釋100至300倍後，瞄準若蟲呼吸器官所在的腹部，效果最好，約1分鐘內其就會停止活動進而死亡。若荔枝椿象趴在枝條上，噴霧時水量要足夠，讓水流到牠的腹面。不過，肥皂水對成蟲較無效果。

▲荔枝椿象成蟲腹部為白色，此時肥皂水攻擊對牠們無效。（圖／高雄市農業局提供）
▲荔枝椿象成蟲腹部為白色，此時肥皂水攻擊對牠們無效。（圖／高雄市農業局提供）
📌要如何消滅、防治荔枝椿象？

變美食消滅：林業署近期祭出消滅荔枝椿象新招，把荔枝椿象用「鹹酥雞」手法油炸來吃，還可磨成碎片後製成抹醬搭配麵包食用，藉此消除民眾對於把整隻蟲吃下肚的恐懼感。不過，對海鮮過敏者不建議食用。

▲防治「荔枝椿象」，林業保育署鼓勵民眾吃掉牠！石鱸師就曾現抓「荔枝椿象」下鍋油炸大炒，出鍋一口咬下爆出酥脆口感。（圖／觸口自然教育中心提供）
▲防治「荔枝椿象」，林業保育署鼓勵民眾吃掉牠！石鱸師就曾現抓「荔枝椿象」下鍋油炸大炒，出鍋一口咬下爆出酥脆口感。（圖／觸口自然教育中心提供）
▲昆蟲酥炸後磨碎製成抹醬，可降低一般人對食蟲的恐懼感。（圖／林業署嘉義分署官網）
▲昆蟲酥炸後磨碎製成抹醬，可降低一般人對食蟲的恐懼感。（圖／林業署嘉義分署官網）
化學防治：由於成蟲越冬後會大量消耗體內脂肪，對藥劑的敏感度較高，加上氣候冷涼，行動較為遲緩，故此時期為化學防治最佳時期，防治用藥可參考植物保護資訊系統。
 
生物防治：荔枝與龍眼開花期間，應停止藥劑防治，藉此提高蜜蜂授粉，同時適值荔枝椿象產卵期，可配合釋放平腹小蜂，減少荔枝椿象族群數量。

獎金防治：彰化縣2021年為了防治荔枝椿象蟲害，編列66萬獎金，收購蟲卵片，結果實施第1個月就超標，獎金不夠發而喊卡，冠軍交了4萬多片蟲卵片，進帳20多萬。

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