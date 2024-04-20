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影／冷氣遙控「魔王按鍵」超耗電　專家：誤會了！3狀況按更省電

▲冷氣機遙控器上的「除溼」按鍵真的超耗電嗎？專家表示在陰天、雨天及天氣不冷不熱時開冷氣除濕，反而能快速降溫並省電。（圖／記者徐銘穗攝）
▲冷氣機遙控器上的「除溼」按鍵真的超耗電嗎？專家表示在陰天、雨天及天氣不冷不熱時開冷氣除濕，反而能快速降溫並省電。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

天氣逐漸變熱，電價又在本月調漲，大家吹冷氣之餘，總是擔心下期收到的電費帳單金額會欲哭無淚，冷氣的省電大法備受關注。過往曾曝光的冷氣魔王按鍵是「除濕」功能鍵，不過專家出面為冷氣「除濕」鍵澄清誤會了，表示在陰天、雨天及天氣不冷不熱等3狀況下，先按冷氣「除濕」鍵，等濕度一降，溫度自然跟著降，不用冷氣開整天，適時運用冷氣除濕功能，反而能更省電。

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經濟部能源局先前在臉書分享，指出冷氣機有神級和魔級按鍵，神級按鍵是「舒眠模式」，會在你入睡時溫度上調1~2度，每上升1度就能省6%的電，還能避免太冷，一舉兩得。

而能源局指的魔級按鍵則是「除濕模式」，指出雖然開冷氣除濕只需除濕機約3分之1的時間，但耗電量卻高出2倍。提醒冷氣本身的冷卻模式已經具備除濕，非必要別按除濕鍵。

▲能源局指出，雖然開冷氣除濕只需除濕機約1/3時間，但耗電量卻高出2倍。（圖／翻攝能源局臉書）
▲能源局指出，雖然開冷氣除濕只需除濕機約1/3時間，但耗電量卻高出2倍。（圖／翻攝能源局臉書）
專家：3狀況開冷氣除濕快速降溫又省電

不過，有多年經驗的特力屋內湖店社區管家黃智延（Kevin）卻告訴《NOWnews今日新聞》，表示冷氣和除濕機的運作原理都是使用壓縮機，在陰天、雨天及不冷不熱等3種狀況下，反而會建議先開冷氣的「除濕」。

他直言，在上述3狀況下開冷氣除濕模式，「這時候很特別的是，你會發現溫度自然降下來，就會涼涼的，但你沒開冷氣，因為濕度一少、溫度自然就降」，若此時開的是除濕機，因為它吹出來的是熱風，雖然濕度降低，可是整個空間感受反而會變得很悶。

▲特力屋內湖店社區管家黃智延建議，選用1~2級能效冷氣能較省電。（圖／記者徐銘穗攝）
▲特力屋內湖店社區管家黃智延分享，適時運用冷氣「除濕」功能，反而能快速降溫又省電。（圖／記者徐銘穗攝）
台灣天氣悶熱關鍵在濕度　建議濕度65~70以上可先開冷氣除濕

黃智延進一步說明，所謂不冷不熱的狀態是指，譬如室外28~29度時大家就會覺得熱，可是室內可能才24~25度，此時開冷氣的人八九成直接下殺到20度、18度，但這時如果開冷氣的除濕模式，溫度稍稍瞬間降一點點，大概23度，可是人就覺得舒服了。他指出，台灣覺得熱是因為濕度高，台灣只要把濕度降下來，就舒服，不一定要開冷氣開整天。

如果家中有濕度顯示器，濕度高於多少時建議開冷氣除溼功能呢？黃智延表示，台灣一般習慣的濕度是在60度上下，太低會不舒服要補充水分，建議可在65~70度以上時開冷氣除濕，「濕度降到60度上下就很舒適」。此外，他也提醒，冷氣開久時室內濕度會降低，建議可放杯水調節濕度，以免濕度太低而出現不適感受。
 


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