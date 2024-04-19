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Wembanyama潛力巨大！有人想和他抱團　馬刺在NBA越來越有吸引力

▲聖安東尼奧馬刺隊新星Victor Wembanyama是一位革命性的籃球員，他的巨大影響力，讓不少NBA中的球員都想和他一起打球。（圖／美聯社／達志穎像）
▲聖安東尼奧馬刺隊新星Victor Wembanyama是一位革命性的籃球員，他的巨大影響力，讓不少NBA中的球員都想和他一起打球。（圖／美聯社／達志穎像）

記者黃建霖/綜合報導

聖安東尼奧馬刺隊新星Victor Wembanyama度過了一個很棒的新秀賽季，他在進攻端能做出的動作，我們從未在另一名224公分的球員身上看過；他在防守端他的覆蓋範圍難以想像，可以蓋下任何在禁區飛行的物體。Wembanyama適應聯盟的速度如此之快，讓人們不禁會想：「馬刺該提前圍繞他打造有競爭力的陣容嗎？」Wembanyama近期在受訪時透露，現在已經有球員給他發簡訊，表達想一起打球的意願。聯盟中的球員，現在對於到馬刺打球越來越有興趣。

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Wembanyama本季出賽71場，場均上29.7分鐘，在馬刺隊的保護下，季前讓人擔心的不適應碰撞、出現健康問題等情況沒有發生。他場均可得到21.4分10.6籃板3.9助攻3.6阻攻1.2抄截，他是NBA史上第一位得到1500分750籃板250阻攻250助攻，還投進100顆三分球的球員，成長的速度超乎想像。

▲Victor Wembanyama今將對決偶像KD。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬刺本季戰績不佳，但Wembanyama為球隊出戰的最後22場比賽，當他在場時，馬刺隊的每百回合淨勝+2.4。（圖／美聯社／達志影像）
馬刺本季戰績不佳，但Wembanyama為球隊出戰的最後22場比賽，當他在場時，馬刺隊的每百回合淨勝+2.4，這位法國籃球天才已經幫助球隊提升了競爭力，當他可以出賽，馬刺能展現聯盟平均水準的實力，這已是巨大飛躍。

儘管Wembanyama對馬刺的進步感到滿意，但我們不禁還是要問：馬刺管理層該提前他們的計劃嗎？他們是否今年夏天就能和另一支球隊爭取他們的失意球星——如Trae Young；還是他們要用過剩的耐心等待，像球隊的傳統一樣，透過選秀來逐步建立爭冠陣容？

馬刺隊本季以聯盟第5差的戰績結束賽季，因此他們有10.5%的機會獲得狀元籤。他們保住了自己所有未來的首輪選秀權，還有4個分別來自老鷹、公牛、黃蜂不受保護的首輪籤，還擁有與塞爾提克、老鷹和獨行俠等隊的未來選秀交換權，家底豐厚。再加上球隊良好的薪資結構，他們完全有能力在市場上為Wembanyama打造一支不錯的陣容。

事實上也確實「有人來電」，當Wembanyama接受《The Ringer》採訪時，他坦言有球員聯絡他，希望能和他在聖城合作，「是的，我確實收到了一些訊息，有一些還真有可行性。」Wembanyam如此回應：「但想努力做自己。這是一個我渴望繼續探索的全新世界。當然，我想有那麼一天，我必須與球員身分參與這其中（組建陣容）。」

Wembanyam拒絕討論有關管理層的操作，他表示自己信任球團和教練。但《The Ringer》認為聯盟中其他的球員對於加入馬刺的興趣正越來越濃厚，「Wembanyama是一位革命性的球員，馬刺隊需要在他周圍安排合適的陣容，讓他們每年都能投入競爭。」

▲Victor Wembanyama表現是否如預期，資深球評李亦伸告訴你。（圖／美聯社／達志影像）
▲Wembanyam拒絕討論有關管理層的操作，他表示自己信任球團和教練，但他也早晚必須球隊陣容建構。（圖／美聯社／達志影像）
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