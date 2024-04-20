朴寶劍、NewJeans成員Danielle一起來台灣！2人去逛101「賣包包」
韓星朴寶劍日前傳出將於下週一（4／22）來台出席精品活動，今（20）日官方發文證實，還加碼公開NewJeans成員Danielle也會一同參與，掀起熱議。
記者陳雅蘭／綜合報導
朴寶劍跟BLACKPINK成員Lisa原本都是CELINE的全球品牌大使，但官方於3月公開「女大使換人當」，確定由NewJeans成員Danielle接任，Danielle官方帳號也陸續釋出與品牌合作的形象照，朴寶劍維持不變，將與Danielle一起展開宣傳。
朴寶劍跟Lisa前幾年曾一起造訪海外出席品牌相關活動，如今隨著Lisa被換掉，他也確定要跟Danielle來台灣造勢，出席位於台北101的開幕活動；這也是Danielle繼4月初跟NewJeans偷偷來台拍MV後，1個月內第二次訪台，粉絲也終於能光明正大追星，不用再威脅逼迫他人下架「路透照」。
台北101購物中心表示：「CELINE全球品牌大使朴寶劍以及NewJeans Danielle將於4月22日抵達台灣，歡慶CELINE台北101精品店正式開幕。4月23日，朴寶劍與NewJeans Danielle預計到訪CELINE台北101精品店。」
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