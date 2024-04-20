整塊都是油！百頁豆腐「並非豆腐」　成分比例嚇壞老饕：不敢吃了

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「百頁豆腐到底騙了多少人」過去有鄉民在論壇PTT上發文提到，自己與友人聊天時，意外驚覺對方認為百頁豆腐是豆製品，所以「很健康、熱量很低」，讓他嚇得急忙找出數據，證明百頁豆腐幾乎整塊都是油，讓愛吃的朋友相當訝異。
不少鄉民看完文章後也好奇，「百頁豆腐名字有豆腐阿，為何不是豆腐？跪求詳細」、「鹽酥雞、滷味攤都必夾欸」、「有在健身的看到百頁豆腐先逃了」。
營養師最害怕百頁豆腐！熱量、成分一次大公開
針對百頁豆腐的討論，一直都在網路上流傳，過去營養師高敏敏曾解釋，「營養師最害怕的百頁豆腐，大多是用大豆蛋白為原料、澱粉當黏稠劑，再加大豆油、食品添加物製成的！」
簡單來說，百頁豆腐就是黃豆加油，因此油脂含量才偏高，「一般一條百頁豆腐185g，熱量就可以高達363大卡」，對比一般豆製品來說要高了許多。
此外，呂孟凡營養師也說過，台灣食物代換表把百頁豆腐歸類在「高脂肪」的豆魚蛋肉類，70公克含有7公克蛋白質、10公克脂肪，熱量為120大卡。同樣被歸類在高脂肪的豆製品還包括素雞、素魚。
但百頁豆腐這麼可怕，絕對不能吃嗎？呂孟凡則說：「我個人認為沒有什麼食物是『絕對不能吃』的，只要了解食物的營養成份，知道可以吃的頻率、份量或方法，還是可以攝取。」但在日常飲食中想攝取豆類的蛋白質製品，她仍建議以傳統豆腐、嫩豆腐、無糖豆漿、豆干這些為主。