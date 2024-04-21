衝今天！星巴克咖啡買一送一、GODIVA霜淇淋也買1送1　手搖喝優惠

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星巴克歡慶統一集團7-11超商再開新店，同慶優惠大放送。星巴克今4月21日最後一天，全台門市「買一送一」！活動期間11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。這次不用截圖、不用出示身份證就能週末假日爽喝星巴克半價。
📌GODIVA：霜淇淋「買一送一」最後一天
比利時GODIVA霜淇淋「買一送一」來了！睽違四年超值活動不吃太可惜，今4月21日最後一天「GODIVA經典霜淇淋買一送一」優惠，於GODIVA指定門市購買霜淇淋乙支，即可享有現場獲贈免費霜淇淋乙支、或霜淇淋兌換券乙張（兌換期間至6月16日），而且經典黑巧克力、白巧克力或雙重風味的3款霜淇淋口味可以任選。
提醒大家，數量有限，售完為止；全台21間販售門市為大台北：微風廣場1F、遠百信義A13 B2、京站1F、SOGO復興B3、SOGO天母B1、板橋大遠百B1、新光三越信義A8 B1、林口三井1F，桃園：華泰2F、台茂1F，新竹：新竹大遠百B2、遠東巨城1F，台中：台中大遠百B2、台中新光三越B2、台中Lalaport 1F，台南：南紡購物中心B1、新光三越西門B2、台南三井1F，高雄：漢神百貨B3、漢神巨蛋B1、SKM Park 1F（官網、外送平台、機場及免稅店外）。
📌珍煮丹：Uber Eats限定「買一送一」
珍煮丹即日起至4月23日於外送平台Uber Eats，期間限定大杯手搖飲料「買一送一」獨家活動，錫蘭紅茶為基底的「懷舊奶茶」、還有祖傳口味的「手熬黑糖檸檬」，都爽喝「買一送一」優惠；UberOne會員專屬不限品項消費金額達399元，現享「85折優惠」最高折抵70元。提醒大家，活動單品項最多買五送五；UberOne專屬優惠每個帳號可使用一次。
📌烏弄：Uber Eats限定「買一送一」
烏弄UNOCHA也在Uber Eats外送平台，祭出水里鄉梅子綠、桑莓紅玉「買一送一」限定優惠，今天天氣好熱，把握清爽手搖飲料優惠划算開喝。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。