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衝今天！星巴克咖啡買一送一、GODIVA霜淇淋也買1送1　手搖喝優惠

▲假日高溫變好熱，今天衝星巴克咖啡「買一送一」週末爽喝半價，GODIVA霜淇淋「買1送1」、全台21間門市最後一天吃優惠，手搖飲料珍煮丹、烏弄也都有「買一送一」好康一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲假日高溫變好熱，今天衝星巴克咖啡「買一送一」週末爽喝半價，GODIVA霜淇淋「買1送1」、全台21間門市最後一天吃優惠，手搖飲料珍煮丹、烏弄也都有「買一送一」好康一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

假日高溫變好熱，涼快優惠衝今天！星巴克咖啡「買一送一」難得週末爽喝半價，GODIVA霜淇淋破天荒也有「買1送1」、全台21間門市一起狂吃優惠，手搖飲料珍煮丹、烏弄也都有「買一送一」好康開喝，一次整理告訴你。

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📌星巴克：週末衝今天「買一送一」
星巴克歡慶統一集團7-11超商再開新店，同慶優惠大放送。星巴克今4月21日最後一天，全台門市「買一送一」！活動期間11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。這次不用截圖、不用出示身份證就能週末假日爽喝星巴克半價

▲衝今天星巴克週末「買一送一」，趁天氣好熱爽喝半價。（圖／記者蕭涵云攝）
▲衝今天星巴克週末「買一送一」，趁天氣好熱爽喝半價。（圖／記者蕭涵云攝）
▲新光三越A8回歸開幕B1享玩時尚生活圈，GODIVA CORNER巧克力霜淇淋「買一送一」；北村豆腐家隱藏版「夏多內白葡萄」搭棉花糖，用餐免費吃或買「第二支半價」，拚全家買1送1。（圖／記者蕭涵云攝）
▲GODIVA霜淇淋「買一送一」今最後一天，把握時間吃優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
📌GODIVA：霜淇淋「買一送一」最後一天
比利時GODIVA霜淇淋「買一送一」來了！睽違四年超值活動不吃太可惜，今4月21日最後一天「GODIVA經典霜淇淋買一送一」優惠，於GODIVA指定門市購買霜淇淋乙支，即可享有現場獲贈免費霜淇淋乙支、或霜淇淋兌換券乙張（兌換期間至6月16日），而且經典黑巧克力、白巧克力或雙重風味的3款霜淇淋口味可以任選。

提醒大家，數量有限，售完為止；全台21間販售門市為大台北：微風廣場1F、遠百信義A13 B2、京站1F、SOGO復興B3、SOGO天母B1、板橋大遠百B1、新光三越信義A8 B1、林口三井1F，桃園：華泰2F、台茂1F，新竹：新竹大遠百B2、遠東巨城1F，台中：台中大遠百B2、台中新光三越B2、台中Lalaport 1F，台南：南紡購物中心B1、新光三越西門B2、台南三井1F，高雄：漢神百貨B3、漢神巨蛋B1、SKM Park 1F（官網、外送平台、機場及免稅店外）。

▲珍煮丹Uber Eats指定飲品「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲珍煮丹Uber Eats限定「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌珍煮丹：Uber Eats限定「買一送一」
珍煮丹即日起至4月23日於外送平台Uber Eats，期間限定大杯手搖飲料「買一送一」獨家活動，錫蘭紅茶為基底的「懷舊奶茶」、還有祖傳口味的「手熬黑糖檸檬」，都爽喝「買一送一」優惠；UberOne會員專屬不限品項消費金額達399元，現享「85折優惠」最高折抵70元。提醒大家，活動單品項最多買五送五；UberOne專屬優惠每個帳號可使用一次。

📌烏弄：Uber Eats限定「買一送一」
烏弄UNOCHA也在Uber Eats外送平台，祭出水里鄉梅子綠、桑莓紅玉「買一送一」限定優惠，今天天氣好熱，把握清爽手搖飲料優惠划算開喝。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。

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