鄧愷威還有很多課題要解！大聯盟不好混　巨人總教練一句話鼓勵他

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4/1鄧愷威大聯盟首秀
鄧愷威是台灣第17位上大聯盟的球員，之前則是守護者隊（現光芒）的張育成，而他在4月1日就迎來生涯首秀，鄧愷威面對教士3局失3分，但他也送出4次三振，其中他的控球不是很穩定，但最快球速來到153公里，展現滑球的壓制力。
Blake Snell先發又被打爆 鄧愷威差點把比賽投完
鄧愷威第二場出賽，遇到Blake Snell先發被打爆，鄧愷威「後援」3.1局失2分，差點把比賽投完，也獲得梅爾文主帥讚許，「他拯救了球隊」。
要知道，Blake Snell今年與巨人隊簽下2年6200萬美元（約19億6千萬台幣）的大約，但他先發總是不如預期，被球迷痛罵，相較之下，鄧愷威還比較可以培養。
4/15鄧愷威再度中繼 中繼3.2局失2分
Blake Snell15日先發遭遇坦帕灣光芒，4局狂失7分，鄧愷威又再一次挽救牛棚，總計鄧愷威中繼3.2局失2分，共用39球，雖然多次幫人「擦屁股」，但鄧愷威這次在大聯盟任務是中繼，他就必須要這樣做好吃局數的角色。
4/20鄧愷威1局狂失5分 賽後被下放
20日鄧愷威面對亞歷桑納響尾蛇隊，Blake Snell主投4.2局又狂失5分，鄧愷威在第7局上場，但續投第8局遭遇亂流，總計投1局，用了36球，17個好球，被敲出4支安打，有3次保送，失5分，賽後防禦率暴增到9.82。
總計鄧愷威本季在大聯盟出賽4場，總計投了11局，被擊出15支安打，有7次三振，有8次保送，防禦率9.82，就帳面上成績來看，可能不好看，但就他的內容來說，的確投出教練團想要的，他有機會吃中繼局數，但要先發也不是不行。
總結：
雖然鄧愷威這次上來是中繼角色，但依照巨人隊設定，他未來應該還是會以先發投手為主調整，等待機會，巨人隊應該會給他更清楚的定位，鄧愷威若能成為巨人隊先發輪值一員，就非常有價值，而鄧愷威也不用太擔心，這次中繼他容易被敲安，容易保送等問題，可以到小聯盟再調整投球細部，以他才25歲的年紀，鄧愷威有機會在擴編前，就回到大聯盟舞台。
鄧愷威小檔案：
出生日期：1998年12月01日（25歲）
身高體重：193公分 110公斤
投打習慣：右投右打
守備位置：投手（斜肩投球）
最快球速：97 mph（約156 km/h，2022年小聯盟2A）
擅長球路：彈指曲球、滑球
出生地點：台中市
最高學歷：國立體育大學
職棒選秀：2017年美國職棒明尼蘇達雙城隊自由契約球員
簽約金額：50萬美元（約1504萬新台幣、雙城隊時期，另有8萬美元學費）
姓名變更：原名鄧智允
英文姓名：Kai-Wei Teng
以上資料來自：台灣棒球維基百科
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