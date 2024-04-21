鄧愷威又幫賽揚強投擦屁股！投一局丟5分　還對決台美混血Carroll

鄧愷威還有很多課題要解！大聯盟不好混　巨人總教練一句話鼓勵他

▲巨人鄧愷威初登大聯盟的奇幻旅程，總教練梅爾文肯定大讚：他拯救了我們。（圖／NOWnews資料照）
▲巨人鄧愷威初登大聯盟的奇幻旅程，總教練梅爾文肯定大讚：他拯救了我們。（圖／NOWnews資料照）

文/強打中年

鄧愷威被下放小聯盟了！這對不少台灣球迷來說是很難過的消息，但鄧愷威是真的被下放，還是總教練梅爾文（Bob Melvin）對他有期待，其實背後意義很深刻，鄧愷威因為涉及選擇權，因此可被下放最多約為5次，這也代表，鄧愷威還有機會在10天後回到大聯盟，甚至季中還有機會看到他隨時回歸。其實鄧愷威第一次待在大聯盟的時間已經算久了，不少球員都是隔天就被下放，也代表球隊對他的期望。但大聯盟真的不好混，梅爾文教練看出鄧愷威的課題，也希望他到小聯盟好好累積經驗。《NOWnews》也來回顧鄧愷威的大聯盟「奇幻旅程」。

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鄧愷威被列入40人名單，今年開季因春訓較為延遲，一度有機會留在開季名單，但最後還是被下放小聯盟，3月30日，巨人隊因傷兵問題，把右投Luke Jackson放進15天傷兵名單，以及外野手Mike Yastrzemski放進產假名單，讓鄧愷威有機會上大聯盟。但鄧愷威還有一些控球問題要解，梅爾文說：「鄧愷威體驗過大聯盟，這對他來說是很好的經驗，之後回到小聯盟會有更多磨練，整體經驗對他是好的。」

▲鄧愷威大聯盟被震撼教育，也不是壞事。（圖／舊金山巨人IG)
▲鄧愷威大聯盟被震撼教育，也不是壞事。（圖／舊金山巨人IG)
4/1鄧愷威大聯盟首秀

鄧愷威是台灣第17位上大聯盟的球員，之前則是守護者隊（現光芒）的張育成，而他在4月1日就迎來生涯首秀，鄧愷威面對教士3局失3分，但他也送出4次三振，其中他的控球不是很穩定，但最快球速來到153公里，展現滑球的壓制力。

Blake Snell先發又被打爆　鄧愷威差點把比賽投完

鄧愷威第二場出賽，遇到Blake Snell先發被打爆，鄧愷威「後援」3.1局失2分，差點把比賽投完，也獲得梅爾文主帥讚許，「他拯救了球隊」。

要知道，Blake Snell今年與巨人隊簽下2年6200萬美元（約19億6千萬台幣）的大約，但他先發總是不如預期，被球迷痛罵，相較之下，鄧愷威還比較可以培養。

4/15鄧愷威再度中繼　中繼3.2局失2分

Blake Snell15日先發遭遇坦帕灣光芒，4局狂失7分，鄧愷威又再一次挽救牛棚總計鄧愷威中繼3.2局失2分，共用39球，雖然多次幫人「擦屁股」，但鄧愷威這次在大聯盟任務是中繼，他就必須要這樣做好吃局數的角色。

4/20鄧愷威1局狂失5分　賽後被下放

20日鄧愷威面對亞歷桑納響尾蛇隊，Blake Snell主投4.2局又狂失5分，鄧愷威在第7局上場，但續投第8局遭遇亂流，總計投1局，用了36球，17個好球，被敲出4支安打，有3次保送，失5分，賽後防禦率暴增到9.82。

總計鄧愷威本季在大聯盟出賽4場，總計投了11局，被擊出15支安打，有7次三振，有8次保送，防禦率9.82，就帳面上成績來看，可能不好看，但就他的內容來說，的確投出教練團想要的，他有機會吃中繼局數，但要先發也不是不行。

總結：
雖然鄧愷威這次上來是中繼角色，但依照巨人隊設定，他未來應該還是會以先發投手為主調整，等待機會，巨人隊應該會給他更清楚的定位，鄧愷威若能成為巨人隊先發輪值一員，就非常有價值，而鄧愷威也不用太擔心，這次中繼他容易被敲安，容易保送等問題，可以到小聯盟再調整投球細部，以他才25歲的年紀，鄧愷威有機會在擴編前，就回到大聯盟舞台。

鄧愷威小檔案：

出生日期：1998年12月01日（25歲）

身高體重：193公分　110公斤

投打習慣：右投右打

守備位置：投手（斜肩投球）

最快球速：97 mph（約156 km/h，2022年小聯盟2A）

擅長球路：彈指曲球、滑球

出生地點：台中市

最高學歷：國立體育大學

職棒選秀：2017年美國職棒明尼蘇達雙城隊自由契約球員

簽約金額：50萬美元（約1504萬新台幣、雙城隊時期，另有8萬美元學費）

姓名變更：原名鄧智允

英文姓名：Kai-Wei Teng

以上資料來自：台灣棒球維基百科

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