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房市／高溫衝36度！衣物換季收納法則　信義房屋：先捨再收八分滿

▲連日高溫，民眾開始換季收納，信義房屋提出衣服先捨再收二原則，或可請專業團隊協助解決現代人的換季衣物收納痛點。（圖／資料照片）
▲連日高溫，民眾開始換季收納，信義房屋提出衣服先捨再收二原則，或可請專業團隊協助解決現代人的換季衣物收納痛點。（圖／資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

經濟部統計，流行服飾營業額2023年高達3846億元，相當於24座大巨蛋體育館的造價，顯示台灣人相當愛買衣服，而大量購物、房價上漲、居住空間變小，衍伸出收納問題，如何斷捨離及聰明收納成為近年「顯學」，信義居家建議，小宅風當道，教戰消費者如何判斷自己是否需要斷捨離，並提出先捨再收二原則，或也可請專業團隊協助解決現代人的換季衣物收納痛點。

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衣櫃空間超過8分滿，需要考慮斷捨離！

信義居家表示，是否需要短捨離可視自己的衣物收納空間有多大，原則上收納空間應保有兩成餘裕，也就是說，若是消費者的衣櫃在整齊收納的狀態下，空間已經超過「八分滿」，那就是需要考慮斷捨離的族群了！

▲換季衣櫃收納好困擾。（示意圖／取自unsplash）
▲收納空間應保有兩成餘裕，若是衣櫃超過「8分滿」，就該考慮斷捨離。（示意圖／取自unsplash）
優先處理：褪色變形、不再合身、一年沒穿

如何開始斷捨離呢？首先，花些時間檢視家中衣櫃，其中已明顯褪色變形、或者不再合身的版型都是可以優先處理掉的，另外歷經一年都沒有再穿過的服飾，未來再穿的機率也不高，也是可以汰換掉。狀況還良好的衣物可以轉贈親友、捐贈相關機構，或是回收處理，不但讓資源得以再利用，也清理出更多的居住空間來收納。

而在收納方面，信義居家則建議選擇合適的收納容器，如收納箱、收納籃及真空袋等，將暫時穿不到的衣物按照類別、季節分類好，並標示清楚物品內容，放到相對不容易接觸到的地方，既清出現有空間可以擺放當季物品，未來要重新取出也比較方便。

▲衣櫃吊衣桿下方閒置空間可擺設抽屜式收納箱，收藏襪子、圍巾配件都很適合，空間點滴不浪費。（圖／特力屋提供）
▲可選擇合適的收納容器，如收納箱、收納籃、真空袋，將冬天長袖衣物分類好。（圖／特力屋提供）
當季收納重點：好拿取、多懸掛、集中放

當季衣物的收納則可遵循幾個原則：放在好拿取的地方、多用懸掛的方式擺放、同類型、同色系的衣物集中在同一區域，都可以減少維護、收納衣物的時間成本，並提高居住空間的整潔度和美觀度。

儘管這些收納原則並不困難，但如果衣物數量實在多到難以處理，或是在取捨和整理上一直有困難，也可以交由專業的居家整理團隊協助。居家整理是協助消費者根據生活習慣、居家環境以及物品狀況，為客戶打造專屬的居家整理規劃，不同於常見的居家清潔是針對家務上進行來協助，包含居家環境的打掃，以及物品的清潔與歸位，消費者在換季時可以依照自身需求來選擇合適的服務。

最後，信義居家也提出，斷捨離與收納不應該只是一次性的活動，而是一個持續進行的動態性過程，透過定期檢視和整理物品，順應當下的生活型態，保持家中的秩序和整潔，才能真正享受到舒適的美好居住生活。

▲打開劉人豪的衣櫃，光是西裝就有9套，各色各樣的花襯衫更是讓人目不暇給。（圖／記者陳思誼攝）
▲當季衣物的收納原則，可放在好拿取的地方，多用懸掛的方式擺放。（圖／記者陳思誼攝）

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