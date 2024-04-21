Jokic季後賽仍搞怪！場外化身「神偷奶爸」 網友瘋傳：一模一樣
金塊、湖人在今（21）日進行NBA西區季後賽的首輪比賽，緊張情緒一觸即發，但賽前卻出現有趣一幕。眼見抵達金塊主場的Nikola Jokic，衣服穿搭卻神似神似「神偷奶爸」裡的主角格魯（Gru），這一逗趣造型也在網路上被瘋傳。Nikola Jokic面對湖人也砍下全隊最高的32分，成功「偷」走系列賽首勝。
記者林之越/綜合報導
金塊隊官方在賽前發佈了Nikola Jokic的照片，可以看到他身穿灰色西裝長褲、黑色風衣外套，並圍上招牌的「灰黑條紋圍巾」，高挑的身材和穿搭讓他完美化身成電影神偷奶爸裡的格魯。並且，金塊隊的發文中也寫道：「是要來打籃球還是偷月亮的？」
不過Nikola Jokic此舉並非單純搞怪，應是和預計7月上映的電影〈神偷奶爸4〉有所合作，官方先前也曾釋出一段有Nikola Jokic的預告片。在影片中，他和一名心理治療師對談，Nikola Jokic說道：「他們說我長得像格魯，這不會讓我煩惱，但是『他們』一直死追著我」，隨後掀開窗簾， 是一大群的小小兵擠在窗前。Nikola Jokic也大聲喊道：「各位！我不是你們的老闆。」劇情相當逗趣可愛。
不過Nikola Jokic場外雖然搞怪，本場仍然表現亮眼，面對湖人砍下32分、12籃板、7助攻，完全瓦解湖人「側翼海」防線，幫助球隊114：103拿下系列賽首勝。
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